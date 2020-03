Juventus-Milan si giocherà a porte aperte. La semifinale di ritorno di Coppa Italia 2019/2020 si giocherà all'Allianz Stadium con il pubblico sugli spalti ma nell'impianto torinese non potranno comunque accedere i residenti di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e dalle province di Pesaro e Urbino e Savona. Dopo le voci e i rumors sulla possibilità di giocare a porte chiuse ma la Lega ha fatto chiarezza e a meno di un intervento del governo la partita si svolgerà regolarmente.

In pratica il prefetto ha confermato le decisioni del decreto ministeriale in merito all'emergenza Coronavirus e così la sfida di mercoledì sera si dovrebbe disputare a porte aperte con le previste limitazioni: in questo modo non potrebbero dunque assistere al match gli spettatori provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e dalle province di Pesaro e Urbino e Savona. A meno di clamorosi dietrofront delle autorità local partita si i svolgerà regolarmente.

Cirio: Juve-Milan? Non è una mia competenza

Il Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha parlato della questione a Sky: "Juve-Milan? Non è una mia competenza o potere, il presidente del Consiglio con un decreto ha stabilito che tutti gli eventi sportivi possono svolgersi. Se il prefetto o il sindaco di Torino riterranno di porre limitazioni sarà una competenza loro”.

