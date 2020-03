Che sarebbe stata una gara infuocata lo sapevano tutti ma che potesse finire così era proprio quello che nessuno si aspettava. Stanotte si è giocato il derby di Porto Alegre tra Gremio e Internacional, valido per la fase a gironi della Copa Libertadores 2020, ed è terminato con una gigantesca rissa. Il bilancio finale della battaglia è di 8 espulsi: un vero e proprio saloon con la tensione che è esplosa a pochi minuti dalla fine, dopo che in altre situazioni sembrava sul punto di partire la scintilla e tutto era rientrato in pochi secondi.

Al minuto 88 un contrasto tra Moises su Pepé ha scatenato l'inferno sul terreno di gioco dell'Arena do Gremio e in pochissimi secondi la situazione è diventata insostenibile. L'arbitro Fernando Rapallini, fischietto argentino e con una buona dose di diverse esperienze nei Superclasico, ha estratto il cartellino rosso a ripetizione all'indirizzo di vari giocatori e dopo i primi tre, Luciano e Pepe del Gremio e Moises e l'ex Genoa Edenilson per l'Internacional; sono arrivate cartellini rossi a ripetizione. La mega-rissa ha coinvolto anche le panchine e sono scesi sul rettangolo verde sono arrivati anche i militari.

Nel momento in cui la situazione ha avuto una parvenza di normalità Rapallini ha mandato negli spogliatoi quattro giocatori, due per squadra: Caio Henrique, Victor Cuesta del Gremio e Paulo Miranda e Bruno Praxedes dell'Internacional, con questi ultimi due che erano in panchina.

L'urna della Conmebol ha tirato un brutto scherzo alle due squadre brasiliane, che mai avrebbero voluto ritrovarsi di fronte nel torneo continentale e la tensione era palpabile fin dai primi minuti di gioco.

Libertadores, il record è di 19 espulsi

La partita è stata portata a compimento con le due squadre a fronteggiarsi con otto uomini per parte ma nonostante questo bollettino di guerra secondo quanto riporta Opta non è stata la partita con più espulsi della Copa Libertadores: il record appartiene ad una partita tra Boca Juniors e Sporting Cristal del 1971, quando gli espulsi furono ben 19.