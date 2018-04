Profumo di scudetto: la partita di Firenze per il Napoli ha il retrogusto della possibile impresa soprattutto se da Milano arrivasse sabato sera una notizia positiva targata Inter contro la Juventus. Un successo al Franchi darebbe ulteriore slancio alla rincorsa ai bianconeri che ora distano solamente di una lunghezza. E a Firenze potrebbe sbloccarsi anche un giocatore in particolare, Dries Mertens, l'eroe di mille gol che oggi non riesce più a segnare. E che proprio contro i viola nel 2013 riuscì a siglare la sua prima rete in Serie A con la maglia del Napoli.

Fu il primo gol di Dries Mertens in maglia azzurra, nell'ottobre 2013: contro la Fiorentina, al Franchi, un gol da vero attaccante anche se all'epoca il belga era ancora relegato sulla sinistra a fare turn over con Insigne mentre al centro dell'attacco c'era Higuain. Quasi cinque anni dopo Mertens è di nuovo titolare ma dell'attacco del Napoli come prima punta.

Dalla prima rete del 2013, il belga ha segnato altri 88 ma si è inceppato visto che non trova la via della rete dal 3 marzo scorso, quasi due mesi di digiuno che ne hanno ridimensionato la stagione. Non ai livelli dello scorso anno quando alla stessa giornata Mertens aveva già fatto 22 reti, mentre ora è fermo a quota 17.

A Firenze potrebbe esserci un ricorso storico importante per Mertens e per il Napoli: davanti a oltre 10mila napoletani che sono attesi a Firenze, il belga potrebbe riprendersi il posto di goleador, e dare il proprio contributo per il sogno scudetto del Napoli. Lo scudetto sarebbe un traguardo storico perché manca a Napoli dal 1990 e oggi più che mai con la vittoria ottenuta allo scadere allo JStadium appare un traguardo concreto.

A Firenze, Mertens dovrebbe partire titolare anche se è diffidato e dovrà stare attento ad eventuali cartellini gialli. Potrebbe scendere subito in campo dal primo minuto insieme a Milik per una trazione anteriore immediata che dovrebbe permettere di sbancare Firenze.