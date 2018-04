Il mese delle rimonte, in Champions League come in campionato. Questa volta l'attenzione si sposta dalla Coppa alla Premier League laddove è il Chelsea di Antonio Conte ha conquistato una vittoria spacca-cuore grazie alla doppietta di Giroud e al tocco di Hazard. Tre sberle sul muso del Southampton che s'era ritrovato avanti di 2 gol e poi ha visto svanire sotto il naso i punti di un match ormai in pugno. L'anticipo della 34sima giornata nel torneo inglese racconta del successo fondamentale dei Blues che possono ancora sperare nell'aggancio al podio che porta nella massima competizione continentale per club nonostante la situazione di classifica (-7 dal Liverpool e dal Tottenham, con una gara in meno) non induca all'ottimismo.

Ce la farà l'ex commissario tecnico della Nazionale a compiere il miracolo? Ce la farà a sfatare quella maledizione del secondo anno che ha risparmiato in pochi dalla parte di Stanford Bridge? E soprattutto, ci sarà ancora lui al timone della formazione londinese nella prossima stagione oppure lascerà a fine campionato? Interrogativi ai quali i tabloid rispondono in un solo modo: stagione compromessa, pochissime possibilità che il manager italiano si accomodi ancora su quello scranno.

Quanto alla partita, è stata ricca di colpi di scena con ben cinque gol che hanno esaltato gli spettatori accorsi al St. Mary's. Buona parte della sfida è appannaggio del Southampton: il primo guizzo è di Tadic che al 21′ fa gol su assist di Bertrand, mentre al 15′ della ripresa è Bednarek a siglare il raddoppio. Gara chiusa? Nient affatto perché Conte si gioca il tutto per tutto e lancia nella mischia la coppia Giroud-Pedro al posto di Morata e Zappacosta. Una mossa indovinata e le sorti della sfida si ribaltano: doppietta del francese (di testa e di sinistro), più il gol di Hazard nel mezzo. Finisce 3-2 e Conte può respirare.