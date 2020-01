Tanti acquisti, e tutti di grande qualità, per l'Inter in questa sessione di mercato: sono arrivati già Ashley Young e Victor Moses e tra domani e lunedì ufficialmente sbarcherà Christian Eriksen, e poi proprio negli ultimi giorni ci sarà la firma di Olivier Giroud (escluso anche dalla partita di FA Cup Hull City-Chelsea). Ma la rosa verrà anche sfoltita. Finora è stato ceduto ‘solo' Lazaro, ma andranno via anche Politano, destinato al Napoli, Esposito, in prestito per fare esperienza, e Vecino, messo ai margini da Conte.

Vecino non convocato da Conte per Inter-Cagliari

Nell'elenco dei convocati di Inter-Cagliari manca il nome di Matias Vecino. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia ha parlato anche dell'uruguaiano, non è stato molto loquace, anche se le poche parole dette lasciano qualche interrogativo:

Vecino? Non è a disposizione e per domani non è convocato, di altre cose non parlo.

Matias Vecino è sul mercato

Nella gestione Spalletti Vecino era stato un giocatore determinante, realizzò un gol pesantissimo in una sfida di Champions con il Tottenham e uno ancora molto più importante contro la Lazio, nell'ultima partita del campionato 2017-2018, un gol che riportò dopo tanti anni l'Inter nella competizione più importante in assoluto per club. Ma ora il tempo di Vecino all'Inter sembra finito, non si sa se sia accaduto qualcosa tra il calciatore e l'allenatore o se il tecnico non giudica adatto il centrocampista al suo tipo di gioco. Vecino è finito sul mercato, negli ultimi giorni il suo nome è stato avvicinato al Tottenham, che ha preso Fernandes dal Benfica, alla Lazio, che ha bisogno di un innesto a centrocampo, e anche del Napoli nell'ambito di uno scambio con Allan, che sembra poter essere ceduto già in questa sessione di mercato.