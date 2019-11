Perché Faouzi Ghoulam è stato accantonato da un momento all'altro? Ufficialmente è infortunato, noie muscolari lo terrebbero fuori dalle scelte di Carlo Ancelotti. Spifferi di spogliatoio dicono che il difensore algerino stia pagando una parola di troppo sussurrata nell'orecchio di qualche compagno di squadra. Riflessioni sul futuro, sulle scelte da fare, sulle prospettive che può offrire questa società rispetto agli orizzonti dorati (e forse vincenti) di altri club più blasonati. E chi sarebbe stato il destinatario di questo consiglio spassionato? Kalidou Koulibaly che a fine campionato con ogni probabilità lascerà il Napoli, soprattutto se la stagione attuale dovesse avere l'effetto del napalm e bruciare ogni cosa: dai proclami estivi dell'allenatore che non è giunto per ‘pettinare le bambole' e si trova a prenderle per i capelli, fino ai piani della proprietà che, più ancora senza l'avallo dei milioni della Coppa, è decisa a premere il tasto reset e rifondare.

A partire dalla panchina, sulla quale – nonostante le dichiarazioni presidenziali – l'attuale allenatore non è affatto saldo. E non è solo una questione di risultati che non arrivano rispetto a un ‘mercato da dieci' (come disse a margine della scorsa sessione). Peggio del turnover c'è solo l'insofferenza di buona parte del gruppo che – come si dice in gergo – non ci sta capendo più niente. Peggio del turnover c'è quel ‘non essere d'accordo' sulla decisione del ritiro stabilita dal presidente dopo il tonfo di Roma e in classifica. Peggio del turnover sono quei cattivi pensieri/incomprensioni/ansie che hanno messo fine alla luna di miele iniziata con la foto spalla a spalla assieme al patron e con le pistole in pugno (ricordate l'immagine del suo arrivo in azzurro?). Peggio del turnover è che quando l'amore finisce, e sul tavolo restano i conti da pagare, riesce difficile fare/proseguire le nozze coi fichi secchi.

Che succede a Dries Mertens e a José Callejon? Qui la risposta è più facile e abbraccia il nodo rinnovi, compresi quelli di Milik, Zielinski e il malpancismo di Allan. La loro professionalità non è in discussione ma se in campo non vanno con gli occhi della tigre (e in certe occasioni sembrano più quelli di un micetto bagnato) una spiegazione c'è. Sentirsi dire che se preferiscono andare a fare le ‘marchette in Cina' sono liberi di farlo è spiegazione abbastanza semplice, chiara, diretta, verace. Qui, però, la domanda è un'altra: perché arrivare a un anno (nel caso dello spagnolo) oppure a pochi mesi (nel caso del belga) dalla scadenza del contratto e non risolvere prima certe questioni? Li cedi, monetizzi, reinvesti e riparti. Oppure… oppure togli la spoletta alla bomba e te la lasci scoppiare in mano. È quello che ha fatto il Napoli, nemmeno fosse un tric-trac di Capodanno.

Dice Manolas che se una squadra prende gol – il Napoli ne ha incassati 15 in 11 partite – non è colpa di un solo calciatore o della difesa. E pure ha ragione l'ex romanista, tra gli acquisti più costosi della scorsa campagna trasferimenti. Il vento che soffia da Castel Volturno racconta che tra lui e il compagno di reparto, Koulibaly, più che questione di posizionamento in campo sia questione di feeling. Sei gare sono poche, fa notare il greco. Riusciranno mai a trovare la giusta assonanza?

Lorenzo Insigne è capitano solo di nome o anche di fatto? Il 24 è rimasto a Napoli perché non sono arrivate offerte congrue rispetto alla richiesta del club. Un equivoco mai chiarito e deflagrato in questa stagione dopo le avvisaglie di quella scorsa. Un'aggravante, non un'attenuante per il calciatore che si ritiene ‘magnifico'. Nel suo caso la differenza è tutta nell'interpretazione del ruolo racchiusa dalla sfumatura che c'è tra l'autorità della fascia che porta sul braccio e l'autorevolezza che in pochi – compreso una parte dei compagni di squadra – gli riconoscono. Insomma, tra lui e calciatori carismatici come Albiol/Pepe Reina/Hamsik che non ci sono più (e non sono mai stati sostituiti con giocatori di rango par o superiore) c'è la riflessione sull'eterno dilemma scandito da Toto': "Siamo uomini o caporali?".