#SarriOut. È l'hashtag che ha (ri)preso quota su Twitter e sui social network subito dopo la sconfitta della Juventus a Verona. "Esoneratelo" e "richiamate Allegri" rimbombano nei messaggi che rimbalzano dalla community bianconera che schiuma rabbia e insoddisfazione. Un ko incassato in rimonta dopo il bel gol segnato da Cristiano Ronaldo: erode il vantaggio acquisito sull'Inter e la rimette di nuovo in gioco.

#SarriOut, l'hashtag per chiedere l'esonero di Sarri

#SarriOut è il tam tam che chiama all'adunata in Rete i tifosi bianconeri furiosi per la prestazione, per il rendimento, per il risultato che è l'ennesimo passo falso dopo il brusco stop di Napoli. Identico esito (2-1) ma questa volta fa ancora più male perché l'uno-due piazzato dagli scaligeri alimenta forti perplessità sulla tenuta di una squadra aggrappata alle prodezze dei singoli più che a un'identità tattica.

La contestazione divampa in Rete

"Imbarazzante", è il termine usato da Szczęsny. "Non possiamo prendere gol così" e ancora "alla Juve devono capire che per vincere serve anche sporcarsi un po'…" ha aggiunto il tecnico. Parole che tradiscono nervosismo, insofferenza. Parole che hanno l'effetto della benzina sul fuoco e l'incendio divampa con l'ennesima contestazione nei confronti dell'allenatore, spesso finito nel mirino in passato, "impallinato" (anche) per la battuta d'arresto a Napoli.

Il rimpianto per Allegri: Richiamatelo alla Juve

Quella frase "se proprio dovevo perdere, è stato meglio averlo fatto contro dei ragazzi ai quali sono rimasto molto legato" ha fatto inviperire i tifosi, sul piede di guerra alla luce di Verona. "Cacciate quell'incapace", è la contestazione più tenera nei confronti del tecnico toscano. "Basta, prendete provvedimenti e mandatelo via", è il sentimento comune in bilico tra amore e odio. Più odio che amore, perché il feeling non è mai sbocciato. "Sarri bel gioco? L'unica cosa che ho visto è la gastrite!", Sono solo alcuni dei commenti più critici nei confronti dell'ex azzurro. E c'è chi rimpiange Massimiliano Allegri sperando possa essere richiamato.