Ancora pochi giorni e poi Julio Cesar potrà essere considerato a tutti gli effetti un ex calciatore. Con il prossimo match tra il suo Flamengo e l'America Mineiro l'eroe del triplete nerazzurro appenderà i guantoni al chiodo pronto per una nuova avventura professionale, magari sempre nel mondo del calcio. L'estremo difensore ha scritto pagine indelebili della storia dell'Inter con José Mourinho in panchina e a tal proposito ha raccontato un curioso retroscena legato proprio ai rapporti con lo Special One.

Julio Cesar e lo scambio della maglia con Casillas

Tutto si riferisce alla Confederations Cup del 2013 e in particolare alla finale del torneo antipasto del Mondiale tra il Brasile e la Spagna. In quell'occasione Julio Cesar, premiato come miglior estremo difensore della kermesse, chiese al collega e avversario Iker Casillas il classico scambio della maglia. Un episodio che sorprese il suo ex allenatore Mourinho, reduce proprio dalla conclusione della sua avventura al Real Madrid.

Il curioso sms di Mourinho a Julio Cesar anti Casillas

Ai microfoni di SportTV Julio Cesar ha raccontato di aver ricevuto un sms molto particolare da parte del mister portoghese, stupitosi per il gesto di fair play nei confronti di Casillas: "Trovai un messaggio di Mourinho sul mio cellulare. Io sapevo che aveva avuto problemi con Casillas al Real Madrid. C'era scritto: "Tu sei pazzo a chiedere la maglia a Casillas, è lui che dovrebbe venire da te! Con un braccio solo tu pari meglio di lui". Una conferma di quanto i rapporti tra lo spagnolo e Mou fossero compromessi, dopo che l'allenatore aveva deciso di fare altre scelte tecniche, aprendo la crisi dell'ex bandiera del Real proseguita poi anche con i successori del lusitano. E Julio Cesar ebbe modo anche di parlare con Casillas di Mourinho. Con lo spagnolo che cercava di carpire dal brasiliano i segreti del carattere dell'allenatore: "Voleva gli raccontassi il mio rapporto con Mourinho. Gli dissi che Mou era un tipo difficile, uno a cui piace arrivare faccia a faccia con le stelle delle squadre che allena"