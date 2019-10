Gli episodi da moviola di Fiorentina-Lazio continuano a far discutere. Il presidente della Viola Rocco Commisso non ha gradito la direzione dell'arbitro Guida e in particolare la scelta di non ricorrere al monitor a bordo campo per rivedere il contatto Lukaku-Sottil nell'avvio dell'azione che ha portato al gol vittoria di Ciro Immobile. Ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Rai RadioUno, il numero uno della squadra toscana ha esternato tutte le sue perplessità chiedendo i motivi del mancato ricorso alla tecnologia.

Moviola Fiorentina-Lazio, Commisso punta il dito contro l'arbitraggio di Guida per il contatto Lukaku-Sottil

Perché l'arbitro non ha utilizzano l'on field review per rivedere sul monitor a bordo campo il contatto Lukaku-Sottil? È quello che si chiede il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il massimo dirigente, all'indomani di Fiorentina-Lazio esterna tutte le sue perplessità sulla gestione della gara dell'arbitro Guida, definendo il tutto "scandaloso". Queste le sue parole ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Rai RadioUno: "È' un po' scandaloso quello che è successo. Tutto è cominciato da quel fallo (su Sottil, ndr), si doveva andare al Var e poi si poteva accettare la decisione dell'arbitro. Era successo contro il Napoli e anche ieri sera, sono cose che non capisco. Gli arbitri devono essere all'altezza, perché non vanno al Var ora che c'è?".

Quale futuro per Chiesa e Castrovilli, Commisso vuole tenerli alla Fiorentina

Grande amarezza dunque per Commisso per una sconfitta a suo dire immeritata. Anche contro la Lazio si sono messi in mostra Chiesa e Castrovilli, i più cristallini talenti della Fiorentina. Se il primo ha segnato la rete del momentaneo pareggio, il secondo ha offerto un'altra prestazione convincente. Commisso fa il punto della situazione sui suoi due pupilli nel mirino di numerose big sul mercato: "Ho subito detto che Chiesa sarebbe rimasto ancora un anno. Si vedrà, anche lui dovrà prendere una decisione e ancora non abbiamo parlato del suo futuro. È sereno e ieri sera ha fatto una bellissimo gol e una bellissima partita: gli ho mandato i miei baci. Castrovilli? Ma qui i contratti non si onorano? Abbiamo un contratto di cinque anni, certe cose nel calcio italiano non le capisco. Il ragazzo è bravissimo e speriamo di tenerlo a lungo".

Commisso e il nuovo stadio della Fiorentina

In conclusione una battuta sul nuovo stadio della Fiorentina, con Commisso che ha dimostrato di avere le idee chiarissime: "In pochi mesi abbiamo comprato i terreni e già 25 ettari per il centro sportivo, che speriamo di finire entro due anni. Sullo stadio c'è la politica di mezzo: avevo iniziato a ristrutturare il ‘Franchi' perché so quanto vale per la città, poi la sovrintendenza ha detto che non si può fare. Voglio fare qualcosa ma devono lasciarmelo fare e subito, altrimenti non si fa niente. Stiamo parlando ogni settimana con sindaco (Nardella, ndr) e assessori la zona è quella vicino all'aeroporto (Campi Bisenzio, ndr), vedremo se in tempi e con costi giusti".