Pietro Pellegri era l'uomo della provvidenza. Per molti era il centravanti che da anni stavamo aspettando, il terzo più giovane marcatore della Serie A di tutti i tempi (in goal nel 3-2 tra Roma e Genoa 3-2 a 16 anni e 72 giorni) dopo alcuni mesi al Genoa è passato al Monaco nel gennaio 2018 per 31 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifre molto alta per un calciatore che doveva ancora compiere 17 anni.

Il ragazzo di Genova è entrato nella storia della Ligue 1 come il più giovane esordiente con la maglia del Monaco degli ultimi 40 anni e sei mesi dopo, il 26 agosto, è arrivata anche la prima firma davanti al portiere avversario: rete nella gara di campionato persa 2-1 contro il Bordeaux. Purtroppo, dopo due spezzoni di gara nel mese di settembre, un problema all'inguine lo costringe a saltare il resto della stagione e il giovane Pietro non è stato più in grado di mostrare il suo valore.

Il ritorno in campo di Pellegri, come riportato dal Secolo XIX, arriverà contro la squadra dove è cresciuto e dove è esploso nel grande calcio: infatti venerdì 15 novembre 2019 si affronteranno Monaco e Genoa e sarà l'occasione per l'attaccante ligure di riassaggiare il campo da gioco.

Il calvario di Pellegri

Pellegri, che ha compito 18 anni a marzo, ha dovuto rinunciare alla prima convocazione in Nazionale maggiore settembre 2018 e da quel momento è sprofondato in vortice senza ritorno. A frenare la sua ascesa, nell'ordine, sono stati un problema all'inguine, una distorsione alla caviglia e ancora un'operazione agli adduttori nella primavera 2019. Davvero una maledizione per un giovane che si era fatto notare per le sue qualità ma che non mette piede in campo in partite ufficiali dal 25 settembre 2018.

Pellegri, 6 presenze e una rete in 23 mesi al Monaco

Purtroppo non c'è più quel clamore intorno all'enfant prodige ligure e dopo averlo esaltato ora si parla di flop. Pellegri, che in 23 mesi al Monaco ha messo insieme sei presenze e una rete, ora avrebbe davvero recuperato dal suo problema e prosegue nel suo programma di recupero personalizzato per migliorare postura, tenuta e stabilità. Il classe 2001 vuole tornare per prendersi l'attacco monegasco e giocarsi le sue carte con la Nazionale di Roberto Mancini.