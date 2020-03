Dolores Aveiro è fuori pericolo. Le condizioni di salute della madre di Cristiano Ronaldo sono stabili, come ammesso dallo stesso calciatore (che con un tweet ha fornito le ultime notizie nella serata di martedì) e dall'ospedale di Madeira dove la donna (65 anni) è attualmente ricoverata. Un ictus ischemico, è stata questa la causa del malore improvviso accusato martedì mattina: immediatamente trasportata al nosocomio, la paziente è stata subito sottoposta alle terapie del caso

Il bollettino medico dell'ospedale sulla madre di CR7

Il servizio sanitario della regione autonoma di Madeira – si legge nell'ultimo bollettino medico ufficiale di ieri – conferma che la signora Dolores Aveiro, nelle prime ore di oggi, 3 marzo, è stata ricoverata per un ictus ischemico. Alla paziente sono state praticate subito due terapie di ricanalizzazione vascolare, chimica (trombolisi) e meccanica (trombectomia). Queste terapie contribuiscono al miglioramento della prognosi.

Mamma Dolores operata in passato per un tumore

Non è la prima volta che la signora Aveiro deve ricorrere a cure particolari, di recente ha subito un'operazione al seno (la seconda) a causa di un tumore, patologia affrontata anche seguendo un percorso terapico specifico. Fu lei stessa a parlarne in un'intervista poco tempo fa.

Ronaldo tornato a Torino, si allena con la squadra

Appena appresa la notizia sulle condizioni della madre, CR7 s'è recato subito in Portogallo per starle accanto. I media lusitani hanno raccontato nel dettaglio (dallo sbarco in aeroporto fino all'arrivo in nosocomio) tutta la giornata del campione che a tarda sera ha fatto rientro a Torino. Questa mattina, infatti, è regolarmente in campo ad allenarsi assieme al resto della squadra in attesa che le nuove disposizioni della Lega di Serie A chiariscano quando si potrà tornare in campo. Il calciatore ha ringraziato tutti per il grande affetto ricevuto ma chiesto al tempo stesso il rispetto della privacy in questo momento molto delicato.