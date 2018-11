#forzapata. Questo l'hashtag lanciato dal Cagliari per incoraggiare Lucas Castro dopo il gravissimo infortunio al ginocchio. La società sarda ha fatto il punto sulle ultime notizie sul centrocampista argentino classe 1989, che si è sottoposto ad un intervento chirurgico, perfettamente riuscito. Adesso per l'ex di Catania e Chievo inizierà un lungo periodo di riabilitazione che lo costringerà molto probabilmente al ritorno in campo nella prossima stagione.

Come sta Lucas Castro, intervento chirurgico al ginocchio dopo l'infortunio

A fare il punto sulle condizioni di Lucas Castro dopo il grave infortunio al ginocchio, ci ha pensato il Cagliari. Il club sardo ha diramato una nota ufficiale dopo che il ragazzo si è sottoposto ad un intervento chirurgico all'arto finito ko: "Questa mattina il calciatore Lucas Castro è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la Clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscita"

Cagliari, quando tornerà in campo Lucas Castro

Ora per Lucas Castro inizierà un lunghissimo periodo di riabilitazione. Stagione compromessa per l'argentino che, difficilmente riuscirà a tornare in campo nel finale di questa stagione. Nel comunicato ufficiale dei rossoblu si legge infatti che: "Il giocatore inizierà da subito la rieducazione, i tempi di recupero per la piena ripresa all’attività agonistica sono stimati in cinque-sei mesi".

Cagliari ko, gli obiettivi di calciomercato del Cagliari

Mentre il Cagliari su Twitter ha cambiato nome al proprio account per l'occasione, scegliendo l'hashtag #forzapata, inevitabile un ritorno sul mercato per i sardi che dovranno trovare un'alternativa al centrocampista argentino finito ko. Come evidenziato da Sky, al momento sono due i giocatori nel mirino di calciomercato rossoblu, si tratta di Soriano del Torino e di Bessa del Genoa, con il primo che sembra favorito dopo una prima parte di stagione deludente sotto la Mole