Come sta Arkadiusz Milik? La domanda sorge spontanea a giudicare dalle ultime notizie (contrastanti) che arrivano sulle condizioni dell'attaccante del Napoli frenato (ancora) da problemi muscolari. All'ottimismo di ieri mostrato dallo staff medico della Polonia – il calciatore ha raggiunto il ritiro in vista delle gare di qualificazione a Euro 2020 – fanno seguito le news di oggi che arrivano direttamente dalla federazione che ha reso noto con un comunicato ufficiale stato di salute del giocatore e necessità di ritorno in azzurro per sottoporsi a ulteriori terapie.

Il comunicato ufficiale della Polonia su Milik

Arek Milik lascia il ritiro della nazionale – si legge nel tweet pubblicato dallo staff della Polonia -. Milik è arrivato qui infortunato per una nuova lesione muscolare addominale. Dopo la diagnosi, la consultazione con lo staff medico di Jacek Jaroszewski e la terapia iniziale, è stato deciso di non correre rischi inutili evitando di impiegare l'attaccante nelle partite contro Israele e Slovenia. Il giocatore ritorna in Italia, dove su richiesta del club si sottoporrà a ulteriori analisi e a un processo di riabilitazione.

Stagione tormentata dagli infortuni

Dopo aver patito due infortuni molto gravi alle ginocchia (rottura del legamento crociato), la stagione attuale poteva essere quella del rilancio per Arkadiusz Milik. Invece l'attaccante polacco è stato frenato da problemi muscolari che lo hanno sottratto ad Ancelotti e al Napoli per la parte iniziale del campionato. Trentadue giorni di stop (da metà agosto a metà settembre), 3 match saltati per lo stesso infortunio muscolare alla parte basse dell'addome che lo vede anche adesso bloccato.

Cinque gol in 6 gare di Serie A, il trend da bomber

Un peccato davvero considerato il trend positivo che ne aveva caratterizzato le ultime gare: su 6 match disputati in Serie A è andato a segno 5 volte (media di un gol a 86 minuti) realizzando una doppietta contro il Verona e marcando il tabellino dei marcatori contro Spal, Atalanta e Roma.