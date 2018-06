Sorridente e avvolto nella bandiera arcobaleno. E' così che Collin Martin, 23 anni, calciatore del Minnesota United, ha voluto fare coming out dichiarando la propria omosessualità senza timore né vergogna. "Sono gay", ha ammesso il giocatore della Major League Soccer americana. Un atto di coraggio che apre una crepa nel muro di omertà e pregiudizio in un mondo – come quello del football – spesso scandito ancora da linguaggio e ‘atteggiamenti' da caserma. Coraggio e liberazione hanno accompagnato il messaggio pubblicato sui social network dall'unico atleta professionista – tra quelli che sono ancora in attività – ad aver dichiarato pubblicamente (e senza remore) il proprio orientamento sessuale.

E' una notte importante per me, annuncio per la prima volta pubblicamente di essere un giocatore gay nella MLS – si legge nel messaggio condiviso -. La mia famiglia lo sa da anni, anche i miei amici e i miei compagni di squadra. Ho solo ricevuto affetto e stima dal management di Minnesota United e dai compagni ed è per questo che oggi sono orgoglioso di poterlo dire pubblicamente dopo 6 stagioni in MLS. Visto che celebriamo la Pride Night, voglio ringraziare tutti per il loro supporto incondizionato per la persona che sono. Da atleta professionista, vorrei che questo mio gesto incoraggi chi si trova nella mia stessa condizione a farsi avanti, il mondo dello sport è pronto ad accoglierci senza preclusioni.

Cosa sono i Moti di Stonewell. Il centrocampista del Minnesota ha scelto un'occasione particolare per confessarsi, ovvero la Pride Night: una serata dedicata al rispetto dei diritti degli omosessuali nel 49° anniversario dei Moti di Stonewall. A New York lo Stonewall Inn era uno dei locali più famosi frequentato dagli omosessuali. Nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969 la polizia della Grande Mela fece irruzione in quel bar che rappresentava un punto di riferimento per la comunità lgbt. Fu lì e allora che iniziarono i Moti di Stonewall, ovvero la nascita del movimento di per la liberazione sessuale, la tutela e il riconoscimento dei diritti degli omossessuali nel mondo.