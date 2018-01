Quando il Barcellona acquistò Neymar mise nel suo contratto una clausola rescissoria di 222 milioni di euro. Il Paris Saint Germain non si è spaventato e la scorsa estate lo ha acquistato. Quell’esperienza ha scottato il Barcellona che al momento del rinnovo contrattuale ha inserito una clausola da 500 milioni di euro nel contratto di Piqué, che a maggio compirà 31 anni. Il difensore catalano, che ha firmato fino al 2022, nonostante abbia una clausola mostruosa non è riuscito a entrare nella top five dei calciatori con le clausole più alte.

1 miliardo per Ronaldo e Benzema.

I calciatori che hanno la clausola rescissoria più alta in assoluto sono Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, per acquistarli servono 1 miliardo di euro! Al terzo posto appaiati sono Leo Messi e altri due calciatori del Real Madrid: Isco e Asensio. Chiudono la top ten Piqué, Bale e Modric (500 milioni) e gli attaccanti del Barcellona Dembelé e Coutinho (400 milioni). Seguono Carvajal (350), Kroos (300), Suarez, Iniesta, Busquets, Casemiro e Sergio Ramos (200).

La classifica delle clausole più esose al mondo.

Ronaldo (1 miliardo), Benzema (1 miliardo), Messi (700 milioni), Isco (700), Asensio (700), Piqué (500), Bale (500), Modric (500), Dembelé (400), Coutinho (400), Carvajal (350), Kroos (300), Suarez (200), Iniesta (200), Busquets (200), Casemiro (200), Sergio Ramos (200).

Icardi e il ‘Gallo’ i più costosi.

Anche le società di Serie A da tempo hanno blindato alcuni gioielli con delle clausole rescissorie. Attualmente quella più alta nel nostro campionato ce l’ha Mauro Icardi. L’Inter al momento dell’ultimo rinnovo fissò in 110 milioni la sua clausola. Alle spalle dell’argentino c’è il ‘Gallo’ Belotti, che ha una clausola valida solo per l’estero, fissata in 100 milioni. Alle spalle dei due bomber ci sono quattro giocatori del Napoli: Zielinski, Rog, Maksimovic, Hysaj, che ha una clausola rescissoria simile a quella di Brozovic.

La classifica delle clausole più alte della Serie A.

Icardi (110 milioni, Inter), Belotti (100, Torino), Zielinski (65, Napoli), Rog (60, Napoli), Maksimovic (55, Napoli), Hysaj (50, Napoli), Brozovic (50, Inter).