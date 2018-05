Le polemiche arbitrali sono una costante del calcio italiano che proprio non sembra trovare pace nemmeno con l'introduzione del Var e della moviola in campo che ha offerto agli arbitri la possibilità di verificare le proprie decisioni, eventualmente cambiarle oppure ricevere un aiuto nella valutazione di altre quando l'occhio umano di rivela fallace considerata la dinamica dell'azione. Quanto accaduto nell'ultima giornata di campionato (l'arbitraggio di Daniele Orsato, il labiale del quarto uomo, Paolo Tagliavento) in occasione di Inter-Juventus (match clou della 35sima giornata) ha scatenato la tempesta mediatica che aveva accompagnato l'utilizzo e l'interpretazione del mezzo tecnologico in Serie A da parte dei direttori di gara a cominciare dall'assegnazione dei calci di rigore.

Qual è la squadra che ha beneficiato del maggior numero di rigori a favore nella stagione 2017/2018? Dopo 35 giornate nella top 10 la Juventus, che si appresta a cucire sulla maglia il settimo scudetto consecutivo, è solo al 9° posto avendo ottenuto lo stesso numero di penalty (7) concesso a Udinese, Fiorentina, Atalanta, Cagliari e Verona. Con 6 tiri dal dischetto ci sono Inter, Milan e Roma.

Cinque i rigori di cui ha beneficiato il Genoa, 4 per la Spal, 3 per Crotone e Benevento, 2 per il Chievo, Torino e Bologna le formazioni meno protagoniste dagli undici metri (1 volta sola). In cima – come si evince dalla classifica pubblicata da superscommesse.it – ci sono la Lazio e il Sassuolo (10), seguite da Napoli e Sampdoria (8).

Chi ha subito più rigori contro in questo campionato? E' la Spal la squadra più sanzionata con la massima punizione da parte degli arbitri. Sono ben 12 i calci di rigori fischiati contro la formazione di Semplici. Alle spalle di sono Benevento e Cagliari (11), mentre è la Samp (9) a chiudere il podio. Lazio e Torino ne hanno subiti 8 a testa; 7 per Verona, Inter e Crotone; 6 per Udinese e Chievo; 4 per Bologna e Genoa; 3 per Sassuolo, Fiorentina e Juventus; Milan, Atalanta e Napoli (2) i club che hanno ricevuto meno rigori contro.