Era sbocciato in Italia, nella nostra Serie A a Verona, poi si era confermato in Capitale, alla Roma, infine era stato venduto Oltreoceano, in Messico. Si tratta di Juan Iturbe, che il club giallorosso aveva ceduto al Tijuana, la società che poi ha rivenduto il giocatore ai Pumas in questi giorni.La particolarità? Il giocatore non è stato avvertito e ha scoperto il fatto dai giornali.

Un fatto che in Europa non potrebbe mai accadere e che richiamerebbe il Tas con i suoi ricorsi e appelli fino a ristabilire gli equilibri e soprattutto i diritti dei giocatori. Che non sono merce di scambio ma liberi professionisti inquadrati da contratti di lavoro che – pur se milionari – sono soggetti a vincoli e regole chiare e condivise.

Trattative senza preavviso. Non come accade evidentemente in Sud America dove il giocatore è semplicemente considerato un oggetto di scambio tra i vari club, come semplice merce inanimata. A denunciarlo il centravanti paraguayano (di origini argentine) Juan Iturbe che si è visto cambiare club d'appartenenza senza venire avvisato sia della trattativa sia del suo esito: "Qui ti vendono senza che tu sappia niente, ti vendono e tu te ne devi andare. Ancora non so niente, sono arrivato in Paraguay pochi giorni fa"

Il ‘Patto dei Cavalieri'. Lo sfogo è arrivato dalle pagine della ‘Nacion', con l'ex Roma che denunciato il fatto senza che per questo qualcuno abbia gridato allo scandalo. Le compravendite di calciatori tra diversi club senza alcuna regola è all'ordine del giorno in Messico al punto che i calciatori si sono cautelati con il ‘Patto dei Cavalieri', che si basa su alcuni accordi interni tra gli stessi giocatori.

Venduto per 6 milioni. Per Juan Iturbe, comunque, una amara sorpresa. L’argentino, naturalizzato paraguaiano, ad inizio anno aveva riportato anche una lesione al legamento crociato anteriore e st stava preparando per una seconda stagione da giocare al Tuijana. Alla fine, la sorpresa: l’ex giallorosso sarebbe finito nel Pumas per una cifra superiore ai 6 milioni di euro