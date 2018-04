Dopo l'eliminazione della Juventus, e della Lazio in Europa League, l'Italia ha ancora la possibilità di poter contare su 5 squadre in Champions nella prossima edizione. Tutto dipenderà dal cammino della Roma, ultima rappresentante italiana rimasta in gioco nella massima competizione continentale, e dai suoi risultati in Europa e in Serie A. Quello che è certo al momento è la Serie A, da regolamento, nella Champions 2018/2019 potrà fare affidamento ai blocchi di partenza su 4 squadre, a prescindere poi dal cammino dei giallorossi che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Quattro squadre italiane in Champions nella prossima stagione

Nella prossima edizione della Champions dunque l'Italia potrà tornare a contare su 4 squadre in Champions League e non 2 più una proveniente dalle qualificazioni come accaduto nelle ultime annate. A qualificarsi al massimo torneo continentale saranno le prime 4 formazioni classificate in Serie A, con 5a e 6a in Europa League e la 7a ai preliminari. Al momento oltre a Juve e Napoli, certe della partecipazione alla prossima Champions, a giocarsi gli altri due posti sono Roma, Lazio e Inter, con il Milan staccato di 9 punti dai cugini nerazzurri.

L'Italia potrebbe avere 5 squadre nella Champions 2018/2019, ecco come

Le cose però potrebbero cambiare da qui al termine della stagione, con l'Italia che potrebbe anche contare su 5 squadre nella prossima Champions League. Tutto dipenderà dalla Roma: se i giallorossi dovessero superare l'ostacolo Liverpool e battere in finale la vincente di Real-Bayern trionfando nella competizione, arrivando però in Serie A fuori dalle prime 4, allora ci sarebbero 5 formazioni italiane nella Champions 2018/2019. Infatti oltre alle prime 4 del campionato si qualificherebbe da campione in carica anche la compagine di Di Francesco. Una situazione che ovviamente garantirebbe soldi e prestigio al nostro calcio

Cosa succede se la Roma vince la Champions e finisce tra le prime 4 in Serie A

Niente da fare invece se la Roma dovesse vincere la Champions, e qualificarsi dunque da campione in carica, ma arrivare tra le prime 4 in Serie A. In questo caso non sarebbe assegnato un altro posto a squadre italiane (si qualificherebbero in Champions le prime 4, Roma compresa), ma a giovarne sarebbe la squadra campione della federazione piazzatasi all'11° posto nel Ranking Uefa.

Quali nazioni hanno già avuto 5 squadre in Champions League

Quella di avere 5 squadre in Champions a rappresentare un'unica federazione non rappresenterebbe una novità assoluta per l'Europa del calcio. In passato infatti già Spagna e Inghilterra hanno potuto contare su questa situazione straordinaria. La Liga nel 2015/2016 dopo la vittoria del Siviglia in Europa League con gli andalusi aggregati ad Atletico, Barcellona, Real e Valencia. E in questa stagione, dopo la vittoria dello United in EL, l'Inghilterra ha potuto fare affidamento su Red Devils appunto, Arsenal, Liverpool, Manchester City e Tottenham.