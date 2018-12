Ciccio Caputo fa "ubriacare" d'entusiasmo i tifosi dell'Empoli. Numeri super per il bomber di Altamura che festeggia ogni gol portandosi il pollice verso la bocca, come a chiedere di bere una birra. Quella birra che l'ex Bari ama tanto, al punto da produrne nella sua terra vestendo i panni dell'imprenditore in compagnia di amici-soci. In Empoli-Bologna, la punta ha aperto le danze con il gol numero 8 in Serie A della sua eccezionale stagione che lo sta consacrando come uno dei bomber italiani del momento.

Ciccio Caputo, che exploit in Serie A con l'Empoli

Toritto, Altamura e Noicattaro, prima di esplodere al Bari con Antonio Conte stregato dal suo piglio e dalle sue generosità che gli permettono nel 2008-2009 di segnare 10 reti contribuendo alla promozione in Serie A dei biancorossi. Poi Salernitana, di nuovo Bari, Siena, Entella ed Empoli. Dal 2017 Ciccio Caputo veste la maglia dei toscani, con cui ha riconquistato il massimo campionato italiano, che aveva assaggiato nel 2010-2011 con i biancorossi segnando 1 rete in 13 partite.

Quanti gol ha segnato Caputo, i numeri del bomber dell'Empoli

La musica oggi è molto diversa. Ciccio è cresciuto e maturato notevolmente, ed è uno dei migliori attaccanti italiani. A confermarlo oltre le prestazioni, i numeri: 8 i gol segnati in questo super avvio di stagione (memorabile la rete che ha spaventato la Juventus), addirittura 5 nelle ultime 6 partite disputate. Un bottino che gli permette di salire al terzo posto nella classifica dei marcatori della Serie A, a pari punti con Quagliarella e Icardi, dietro alla coppia Immobile-Cristiano Ronaldo e al leader a quota 11 Piatek. Non male per il classe 1987 pugliese, che come evidenziato da Sky, ha contribuito con il 42% ai gol complessivamente dell'Empoli.

in foto: Foto Transfertmarkt.com

L'esultanza di Caputo, produttore di birra

E poi c'è quell'esultanza, diventato il suo marchio di fabbrica. Pollice verso la bocca e mignolo fuori. "Datemi da bere" sembra dire il bomber dell'Empoli, che non ha mai nascosto la sua passione per la birra ("La vita da atleta non mi permette di berne tanta” – aveva dichiarato a Sky Sport – Sì, una volta ho esultato anche io a un gol bevendone un sorso da un tifoso come Maccarone"). Una passione che si è trasformata in qualcosa di più visto che Ciccio nella sua Altamura è diventato un produttore di birra, in compagnia di tre amici. Una bevanda molto particolare realizzata con il pane di grano duro, che ha reso la città pugliese famosa in Italia e nel mondo.