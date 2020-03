Tahith Chong non diventerà un calciatore dell'Inter la prossima estate. Il giocatore olandese ha firmato il rinnovo del contratto con il Manchester United fino al 2022, con opzione fino al 2023, e così i tentativi del club nerazzurro di portare il giovane calciatore in nerazzurro la prossima sessione di mercato è naufragato. A ufficializzare l'accordo è stato il club britannico sul suo sito ufficiale ma ad anticipare la chiusura della trattativa alla testata olandese ad.nl qualche ora prima era stato Erkan Alkan, agente della Stellar Group e società che cura gli interessi di Chong. Questo il comunicato dei Red Devils:

Il Manchester United è lieto di annunciare che Tahith Chong ha firmato un nuovo contratto che lo terrà con il nostro club fino al giugno 2022, con la possibilità di prorogarlo per un altro anno. Il calciatore olandese Under 21 si è unito all'Accademy dello United nel 2016 e ha raccolto 14 presenze con la prima squadra.

Il calciatore olandese ha esternato tutta la sua approvazione per il nuovo accordo con lo United sia sul sito della società britannica che sul suo account ufficiale di Twitter, dove ha pubblicato la foto con il manager Ole Gunnar Solskjaer:

Sono entrato in questo club da giovane, un sogno diventato realtà. È un onore ogni volta che indosso questa maglia e rispetto molto questa squadra. Sto lavorando duramente ogni giorno per migliorarmi e so che questo è il posto giusto per sviluppare il mio gioco. La possibilità di imparare da allenatore, staff e giocatori di livello mondiale è fantastica. Sono lieto di firmare un nuovo contratto e grato di avere l’opportunità di mettermi alla prova qui per i prossimi anni.