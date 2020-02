La sessione di mercato di gennaio è finito pochi giorni fa ma sono tante le trattative che si stanno evolvendo in vista di giugno. L'Inter, dopo un gennaio scoppiettante, sta mettendo le basi per giugno e viene portata avanti la trattativa per Tahith Chong. Il calciatore classe '99, ala offensiva del Manchester United, è in scadenza di contratto con i Red Devils e l'agente sta ricevendo proposte di diversi club, oltre a quella di nerazzurri.

Il giocatore olandese gradirebbe l'idea di giocare in Italia e ha messo in stand-by la proposta di rinnovo dal Manchester United e altre offerte interessanti ma vuole garanzie sul suo utilizzo del nel 3-5-2 come quello di Antonio Conte. Per quanto riguarda le cifre, Chong potrebbe firmar un contratto fino al 2025 da meno di 2 milioni a stagione e ci sarebbe già l'accordo ma l'Inter e l'entourage del giocatore definiranno a breve il percorso che verrà portato avanti prima di arrivare alle firme.

Viviano non sarà un calciatore dell'Inter

L'Inter non tessererà Emiliano Viviano. Il portiere di Fiesole non andrà a rimpinguare la batteria di portieri di Antonio Conte, già formata da Samir Handanovic, Daniele Padelli e Tommaso Berni. L'ex numero uno della Spal ha effettuato le visite mediche ma la sua seconda avventura nerazzurra non partirà: la società nerazzurra ha bloccato l'operazione per il nuovo portiere e ha ringraziato il classe '85 per la disponibilità. L'Inter non tessererà nessun portiere e attenderà il rientro di Samir Handanovic, che è previsto a breve per la gara contro la Sampdoria del 23 febbraio. La settimana successiva a Torino ci sarà lo scontro diretto con la Juventus.

La società nerazzurra si affiderà a Padelli, con vice Berni insieme a Stankovic, che difenderà la porta della capolista della Serie A anche nelle partite contro la Lazio e c0ntro il Ludogorets in Europa League, in Bulgaria il 20 febbraio si giocherà la gara d’andata dei sedicesimi di finale.