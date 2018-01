La lotta per la promozione si fa sempre più calda. E quattro squadre sembrano quelle più attrezzate per la promozione diretta, tre di esse hanno giocato e vinto nel pomeriggio. Palermo, Empoli e Parma hanno conquistato in modo molto convincente i tre punti. Il Frosinone giocherà domani invece in casa del Cittadella. Tornano al successo il Venezia e il Carpi.

Poker dell’Empoli al Bari.

Ha giocato un match perfetto la squadra toscana che da quando è arrivato l’ex vice di Spalletti Andreazzoli ha cambiato pelle e splende come l’Empoli guidato da Sarri e Giampaolo. Il Bari, società ambiziosa che vuole la promozione, è stato sconfitto in casa per 4 a 0! Nel primo tempo segnano Donnarumma, che esulta rievocando ‘Dragon Ball’, e Caputo. Nella ripresa punizione spettacolare di Miha Zajc e poi gol di Nininkovic. L’Empoli aggancia il Frosinone.

Vittorie per Palermo e Parma.

Solido come al solito il Palermo, che in casa ha battuto il Brescia, ora in zona playout. Marcatori Chochev e Gnahore. Il Parma non ha avuto difficoltà con il Novara, caduto sotto i colpi di Gagliolo, Calaiò e Scavone. Gli emiliani sono quarti in classifica.

Tre punti per Venezia, Carpi e Pro Vercelli.

Senza gol Avellino-Cremonese, quello di Geijo invece ha deciso Venezia-Cesena, e ha dato i tre punti a Inzaghi, che torna al successo dopo un paio di mesi. Il nuovo acquisto Melchiorri risolve Carpi-Spezia e salva la panchina di Calabro. In zona retrocessione pesanti successi per Foggia, 2-1 all’Entella, e Pro Vercelli, di nuovo con Grassodonia in panchina, sull’Ascoli.

I risultati della 22a giornata.

Pescara-Perugia 0-2 (ve); Avellino-Cremonese 0-0; Bari-Empoli 0-4; Carpi-Spezia 2-1; Entella-Foggia 1-2; Palermo-Brescia 2-0; Parma-Novara 3-0; Pro Vercelli-Ascoli 2-0; Venezia-Cesena 1-0; Cittadella-Frosinone domani; Ternana-Salernitana lunedì.

Classifica.

Palermo 43; Empoli, Frosinone* 40; Parma, Cremonese 36; Cittadella*, Bari 35; Venezia, Carpi 32; Spezia, Pescara 31; Perugia 30; Avellino, Salernitana* 29; Novara 27; Foggia 25; Entella, Cesena 24; Brescia 23; Ternana*, Pro Vercelli 21; Ascoli 20.