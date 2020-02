Giorgio Chiellini torna titolare nella Juventus per la prima volta dopo l'infortunio al legamento crociato rimediato lo scorso mese di agosto e mostra da subito tutta la sua voglia di campo. Nel riscaldamento di SPAL-Juventus, il difensore livornese è stato protagonista di un fuori programma simpatico ma doloroso per Cristiano Ronaldo: nel corso del torello, Chiellini si è avventato con grande foga su un pallone vagante e l'ha calciato colpendo in pieno volto CR7, finito a terra dolorante. Dopo alcuni secondi, necessari per smaltire il dolore, Ronaldo ha poi accolto l'abbraccio di un divertito Chiellini.

