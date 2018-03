Ce la faranno Chiellini e Alex Sandro a recuperare in tempo per la sfida di campionato contro il Milan? E' una corsa contro il tempo, fino al match di domenica sera in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium. Il primo di due incontri (sia per la Juventus sia per i rossoneri) importanti che si giocheranno nel giro di due giorni: il 3 aprile la squadra di Allegri affronterà il Real Madrid in Champions, il giorno 4 andrà in scena il recupero del derby di San Siro che venne rinviato per la morte di Davide Astori.

Se le condizioni di Sami Khedira (solo una botta al ginocchio nell'impegno con la nazionale) e Mario Mandzukic non preoccupano (il croato rientra addirittura in anticipo), quelle die due difensori invece strappano una smorfia.

Obiettivo: recuperli per la Champions. Solo nell'immediata vigilia della partita di campionato si avrà un quadro più chiaro ma, al momento, considerata la delicatezza degli infortuni muscolari, restano in forte dubbio per la gara di campionato. Qualche opportunità in più di esserci dovrebbe averla Chiellini mentre è sicuramente fuori dai giochi Alex Sandro. L'obiettivo è averli entrambi a disposizione almeno per l'andata dei quarti di finale di Coppa con i blancos.

Situazione infortunati. Due i nomi che campeggiamo ancora nella lita dell'infermeria: il primo è quello di Cuadrado, fermo addirittura da dicembre scorso; il secondo quello di Bernardeschi. Il colombiano è sulla via del recupero, l'ex della Fiorentina invece potrebbe essere costretto all'operazione e in tal caso i tempi di riabilitazione si dilaterebbero. In questi giorni verrà presa la decisione sull'operazione al ginocchio sinistro per l'ex viola: solo valutando la risposta dell'articolazione alle sollecitazioni si riuscirà a capire in che sto è il ginocchio. Per quanto riguarda Cuadrado, lo staff medico bianconero ne ha certificato i miglioramenti: averlo a disposizione diventa vitale in questo finale di stagione durissimo, tra campionato e Coppa.