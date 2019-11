Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini è ai box perché infortunato, sta recuperando dal serio infortunio al legamento crociato subito lo scorso agosto. Oggi il livornese è stato intervistato dagli Junior Reporter, piccoli tifosi bianconeri, che gli hanno fatto tantissime domande. Innanzitutto al calciatore è stato chiesto qual è stato l'attaccante più forte che ha mai dovuto affrontare:

Chiellini ha ricordato i tanti sacrifici fatti quand'era giovane e con affetto ha voluto ricordare l'esordio con la Juventus e il primo degli otto scudetti vinti con questa maglia, quello del 2012, senz'altro il più inaspettato:

Per diventare calciatore ho dovuto fare molti sacrifici. A Livorno, mentre ero in ritiro, i miei amici uscivano in giro a divertirsi. Quello mi dispiaceva molto. Non mi piaceva studiare e andare a scuola, ma mia madre è stata importante a farmi continuare con gli studi. Ricordi del calcio? Non dimenticherò mai Juve-Messina 3-0, giorno del mio esordio in bianconero, anche se ho giocato solo una decina di minuti. E poi lo scudetto di Trieste, un’emozione fortissima che rimarrà per sempre dentro di me.