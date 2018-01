La Juventus non molla nulla: campionato, incollata al Napoli, Coppa Italia, vincendo il match d'andata a Bergamo in semifinale e Champions aspettando il Tottenham con i sogni di gloria al momento ancora intatti. E tra gli alfieri del bel canto bianconero spiccano anche gli acuti di Giorgio Chiellini, tra i senatori che guidano da sempre i compagni sia nei momenti positivi che in quelli negativi.

Ritorno bianconero al futuro.

La gioia di Bergamo.

Oggi, il cielo è sereno sopra Vinovo, la prova di Bergamo ha ridato ulteriori certezze che come sempre quando finisce l'inverno le squadre di Allegri danno sempre il meglio e anche quest'anno la Juventus è pronta a confermarsi. Dopotutto se dovesse arrivare la finale di Coppa Italia, sarebbe la quarta nelle ultime quattro stagioni.

E' stata una vittoria importante su un campo difficile dove abbiamo sempre faticato. L'Atalanta e' una grande realta' e sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, l'abbiamo approcciata nel modo giusto e infatti nel primo tempo meritavamo di piu', poi e' normale che negli ultimi minuti puoi concedere qualcosa

Le ombre del passato.

Il periodo nero sembra oramai alle spalle e il centrale difensivo ricorda come il gruppo sia riuscito a uscirne con la voglia di dimostrare di non avere la pancia piena da vittorie ma ancora fame di conquista.

A volte non c'e' bisogna di essere ipocriti, bisogna essere realisti e onesti e ora abbiamo ritrovato il piacere di sacrificarci, aiutarci e difendere. Non e' un caso che abbiamo preso un solo gol nelle ultime 14 partite, il mister ce lo dice sempre, in Italia vince sempre la migliore difesa

La sfida scudetto al Napoli.

Testa a testa fino a maggio.

A proposito di scudetto la sfida sembra oramai ridotta contro il Napoli. Il primo scontro diretto e' andato ai bianconeri che si sono imposti al San Paolo, ora nel girone di ritorno ci sarà il confronto a Vinovo che potrebbe risultare decisivo.

Questa squadra ha bisogno delle grandi sfide per rendere al meglio e tirar fuori qualcosa in piu' e si è visto perché quando e' servito alzare i giri e i livelli delle prestazioni abbiamo sempre risposto presente. Dopo Napoli abbiamo pareggiato una sola partita, contro l'Inter. Quest'anno il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, sara' una grande lotta con il Napoli, c'e' grande rispetto, ma anche la voglia di lottare: si decidera' tutto tra aprile e maggio".

Napoli e Juve, due realtà imparagonabili.

Si dice che il Napoli giochi bene e la Juve non dia spettacolo. Due realtà differenti ma una dicotomia che Chiellini rispedisce al mittente. Due squadre incomparabili, differenti per mentalità, stile e caratteristiche. Ognuna ‘bella' a suo modo, entrambe concrete e tenaci

Siamo squadre diverse, con filosofie e strutture differenti, noi siamo piu' fisici, loro sono rapidi, tecnici e hanno un gioco che esalta le loro caratteristiche. Non credo ci sia un meglio e un peggio, se abbiamo staccato le altre vuol dire che entrambe riusciamo a sfeuttare al meglio le rispettive caratteristiche

Il sogno, la Champions e il grande incubo.

Infine il sogno-incubo Champions League. Il grande anello mancante nella catena di successi bianconeri. Un cruccio che sta diventando per molti anche un dilemma. Le due finali perse bruciano, la voglia di capovolgere il trend è fortissimo