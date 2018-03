Gettare la spugna, per manifesta inferiorità. Troppo forte il Napoli di Maurizio Sarri per tantissime squadre della Serie A che nel corso della stagione hanno chiesto di non giocare il recupero nel match contro gli azzurri, alla luce di un risultato ormai compromesso a favore della capolista. Un retroscena, quello svelato dal capo della comunicazione dei partenopei, che è un'ulteriore fotografia della stagione eccezionale di una squadra protagonista di un percorso super in campionato.

La superiorità del Napoli in numeri.

Il gioco o il risultato, l'estetica o il pragmatismo? Il Napoli è riuscito in Serie A ad essere finora sia bello che vincente, riuscendo a tenere alle sue spalle la super Juventus di Massimiliano Allegri. Un rendimento eccezionale confermato dai 69 punti messi in cascina, record della storia degli azzurri. Con il largo successo sul campo del Cagliari nell'ultimo Monday night inoltre, la squadra di Sarri ha allungato a 10 le vittorie consecutive nella stessa stagione, un altro traguardo per una formazione che non perde fuori casa dal 29 ottobre 2016 a Torino contro la Juve. Da allora sono arrivate 23 vittorie e 3 pareggi.

Partita dominata dal Napoli e recupero annullato.

Rendimento super e vittorie a ripetizione ottenute spesso e volentieri con un vero e proprio dominio, come accaduto per esempio nell'ultima uscita sul campo del Cagliari. Una partita decisa con ampio anticipo, e con il direttore di gara Giacomelli che ha preferito fischiare la fine della partita dopo il pokerissimo calato da Mario Rui, "annullando" il precedente recupero di 3′ assegnato in precedenza.

in foto: Il rendimento stagionale della squadra di Sarri (foto Whoscored.com)

Contro il Napoli le squadre chiedono di annullare il recupero.

Una situazione normale per il Napoli, come rivelato dal suo responsabile della comunicazione Nicola Lombardo. Quest'ultimo ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha infatti spiegato: "Mi risulta che quest'anno sia capitato 16-17 volte che gli avversari abbiano chiesto di non giocare il recupero per manifesta inferiorità". Oltre i numeri e i record, ecco allora un'altra conferma di quanto sia forte e competitivo questo Napoli che sogna di vincere il titolo senza snaturarsi, divertendo e divertendosi.