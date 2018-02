È rottura tra Toby Alderweireld e il Tottenham. Dopo l'enorme diffusione che ha avuto la notizia della mancata convocazione del difensore belga per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus sembra sempre più probabile che a fine della stagione non sarà rinnovato il contratto al calciatore visto che negli ultimi mesi non ha mai giocato a causa di un brutto infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori 3 mesi.

Il difensore del Tottenham deve riscalare le gerarchie di Mauricio Pochettino per riconquistare una maglia da titolare ma la situazione non è così semplice: dopo il rientro di scorsa settimana in FA Cup, nel match vinto col Newport Country, il belga non è stato convocato per il sempre ‘caldo' North London derby contro l'Arsenal e non è da escludere una sua partenza a fine stagione.

Alderweireld in Italia a fine stagione?

Secondo la stampa inglese appare ormai inevitabile il divorzio con il Tottenham a fine stagione e sul 28enne difensore centrale sarebbero interessate diverse big d'Europa, tra cui Manchester City, Chelsea e Real Madrid. Secondo transfermarkt.it il belga vale 35 milioni di euro ma potrebbe costare molto meno e trattandosi di un classe '89 sarebbe un profilo interessante per diverse big della nostra Serie A: in particolare Inter, Juventus e Napoli, che sono chiamate a ringiovanire la propria difesa visto l'avanzare dell'età di alcuni attuali pilastri come Miranda, Barzagli e Raul Albiol. Arriverà in Italia? Chi può dirlo.

in foto: La scheda di Tobias Alderweireld. (transfermarkt.it)

Che giocatore è Tobias Alderweireld.

Tobias Alderweireld è un difensore centrale forte fisicamente, dotato di una buona tecnica di base ed è un ottimo colpitore di testa, ogni calcio d’angolo o punizione a favore della sua squadra presenta l’occasione giusta per lui di incutere timore e svettare sugli avversari. Il difensore degli Spurs gode di una buona velocità, soprattutto in ampi spazi, e questo gli permette sia di poter contenere nell’uno contro uno avversari veloci sia di recuperare metri di vantaggio in campo aperto. Può giocare sia con una difesa a 4 che a 3 ed è molto bravo nell'impostazione da dietro.