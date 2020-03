Il calcio sta affrontando con un certo impaccio le problematiche derivanti dall'emergenza Coronavirus. In particolare al livello più alto, in Serie A: sono state rinviate 10 partite nel giro di due giornate ed entrambe le semifinali di Coppa Italia. Al di là delle date che saranno individuate per recuperare le gare posticipate, i vertici del calcio italiano si stanno preparando ad affrontare le prossime fasi dell'emergenza anche con provvedimenti drastici. Giocare a porte chiuse fin quando sarà necessario è la soluzione più probabile per limitare il rischio di contagio in occasione delle partite e portare avanti le competizioni dopo da calendario previsto. Ma c'è un altro scenario, finora mai considerato dalle istituzioni calcistiche ma circolato tra le varie ipotesi. A dir poco estremo: la sospensione del campionato.

Chi vince lo Scudetto in caso di sospensione del campionato?

La sospensione della Serie A sarebbe un evento unico. Nella storia del massimo campionato italiano soltanto in concomitanza di prima e seconda guerra mondiale si è registrato, comprensibilmente, uno stop delle attività. Ma cosa dice il regolamento in caso di sospensione del campionato? La circostanza è talmente particolare che non sono previste norme specifiche. Non esistono regole – sia nel regolamento della Serie A che nello statuto FIGC – che determinino il vincitore dello Scudetto, la squadre qualificate alle coppe e quelle retrocesse in Serie B in caso di sospensione definitiva della Serie A. Federcalcio e Lega Serie A dovrebbero intervenire con un provvedimento ad hoc per stabilire come procedere. La classifica dell'ultima giornata disputata prima dell'emergenza (che vedeva la Juventus davanti a Inter e Lazio) non avrebbe alcuna valenza. Come soluzione finale, è realistico ipotizzare il congelamento dell'intero campionato con tutti i suoi verdetti.