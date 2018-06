Cosa succede in caso di esclusione del Milan dalle Coppe? In attesa di conoscere se, dopo la decisione della Uefa, nemmeno il ricorso al Tas servirà a evitare il taglio dalla prossima edizione dell'Europa League, Atalanta e Fiorentina programmano diversamente il lavoro dei prossimi mesi. La questione è molto semplice: gli effetti della sentenza emessa dalla Camera giudicante avranno ricadute anche sulla classifica del campionato di Serie A. I rossoneri avevano chiuso il torneo al sesto posto, ultima piazza utile per partecipare alle competizioni continentali per club, ma la loro posizione è stata cassata dal verdetto. A prendere il posto del ‘diavolo' sarà l'Atalanta – che accede direttamente ai gironi come nella scorsa stagione – mentre alla Viola toccherà disputare la fase preliminare a partire dal terzo turno.

in foto: Come cambia la classifica di Serie A dopo la decisione della Uefa

La Viola ha anticipato il raduno della squadra

Il mancato rispetto degli accordi sul Fair Play finanziario assesta un brutto colpo all'immagine del Milan e obbliga le due società (bergamaschi e toscani) a rivedere in corsa i piani delle prossime settimane. E che per i rossoneri non vi siano più possibilità di evitare la stangata, lo testimonia anche un altro particolare: la società gigliata ha deciso di anticipare di un paio di giorni il raduno della formazione a Firenze. Non più il 4 luglio (come inizialmente previsto) ma il 2 luglio: sarà allora che ‘vecchi' e nuovi si ritroveranno al Centro Sportivo intitolato a Davide Astori, l'ex capitano morto il 4 marzo scorso.