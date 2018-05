Tutto ancora incerto. Sia per la Champions League che per la zona salvezza e l'Europa League. La Serie A regala emozioni su emozioni a 90 minuti dal termine. Chi pensava vi fossero dei verdetti può solo rimandare l'appuntamento perché in attesa dei posticipi c'è solo da capire se sarà la sera del settimo scudetto bianconero o della Champions matematica per la Roma.

Nella zona bassa della classifica c'è un traffico enorme. Verona e Benevento hanno già salutato ma le altre non vogliono saperne di lasciare la massima serie. C'è il Crotone che vinceva ed è stato recuperato a tre minuti dal termine dalla Lazio sul 2-2, l'Udinese che dopo una serie infinita di sconfitte ritrova il successo al Bentegodi, il Cagliari che sbanca il Franchi di Firenze, il Chievo che vince a Bologna e la SPAL che crolla con il Torino.

In cinque per salvarsi. Una serie di risultati che rimescolano le carte a tal punto che per l'ultima piazza di condanna ci sono ben cinque squadre a lottare, separate da soli due punti. Da anni non si assisteva ad una lotta salvezza così appassionante e complicata. Solo gli ultimi 90 minuti permetteranno di risolvere un rebus dove tutto può ancora accadere.

Le ultime sfide. Il calendario vede tutte le società coinvolte a non incontrarsi, ma tra i vari match c'è chi ha davvero il match point per restare in A. Come il Chievo Verona (37 punti) che sfiderà al Bentegodi il già retrocesso Benevento. Anche la SPAL (37) gioca in casa, contro la Sampdoria che ha pochissimo da dire a questa stagione. Infine, il Cagliari (35) che sfida in Sardegna l'Atalanta con i bergamaschi ancora invischiati per accedere all'Europa League.

Rischio Crotone. Chi rischia davvero grosso è il Crotone (35). La squadra di Zenga oggi con la Lazio si è superata, riuscendo anche a sfiorare l'impresa. Solo all'87' ha dovuto chinare il capo, perdendo tre punti pesantissimi e accontentandosi di solo un punto. E adesso dovrà andare al San Paolo nell'ultima casalinga del Napoli: poco spazio per un po' di gloria.

Il calendario, la 38a giornata nella zona salvezza Cagliari-Atalanta, Chievo Verona-Benevento, Napoli-Crotone, Spal-Sampdoria, Udinese-Bologna.

La classifica avulsa. La volata a cinque è praticamente aperta a ogni scenario, con 243 combinazioni possibili di risultati. In caso di arrivo a pari punti, decide la classifica avulsa. Chievo e Cagliari sono le due squadre messe meglio perché i gialloblù sono in vantaggio su tutte le altre tranne che col Crotone. Poi, c'è il Cagliari che sarebbe favorito con Udinese, SPAL e Crotone e andrebbe in B solo in caso di arrivo alla pari col Chievo.