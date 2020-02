Il suo nome completo è Wesley David de Oliveira Andrade, ma per tutti è molto più semplicemente Wesley. Con un soprannome in più: Gasolina (benzina in portoghese) per la sua capacità di essere un motorino instancabile sulla fascia. Wesley è un terzino sinistro brasiliano, gioca nella Juventus Under 23 ma è già entrato nel giro della prima squadra, convocato in tre diverse occasioni da Maurizio Sarri. I diversi infortuni occorsi alla Juve, che in particolare sulle corsie esterne di difesa sta vivendo un'annata tribolata, hanno portato l'allenatore toscano a tenere in grande considerazione il giovane dell'Under 23.

Juventus, chi è Wesley Gasolina

Classe 2000, è cresciuto in Brasile nelle giovanili del Flamengo. Già in patria godeva di una certa reputazione, tanto da essere convocato nei vari livelli delle selezioni brasiliane fino all'Under 17. La scorsa estate la Juventus decide di puntare su di lui, con estrema convinzione: per aggirare lo status di extra-comunitario, Wesley viene preso e ‘parcheggiato' al Verona per sei mesi. Alle dipendenze di Juric non vede praticamente mai il campo (chiuso da Lazovic sulla corsia sinistra) ma viene convocato in svariate circostanze. Scende in campo solo in una circostanza, con la squadra Primavera.

A gennaio, come previsto dagli accordi con il club scaligero, la Juventus lo riporta alla base e lo mette a disposizione dell'Under 23. Gioca da titolare le prime due partite, poi viene subito aggregato alla prima squadra per volere di Sarri. Convocato con il Brescia e con la SPAL, Wesley è apprezzato per la sue caratteristiche, tipiche dei terzini brasiliani: veloce e tecnico, si trova a grande agio in fase di spinta, meno quando si tratta di difendere. Un limite su cui dovrà lavorare per fare il salto di qualità decisivo e diventare a tutti gli effetti un giocatore da Juve.