Il domino degli allenatori. Chiamatelo pure così. Le prossime settimane saranno decisive per il posizionamento dei tecnici sulle panchine dei club più in vista tra i maggiori campionati europei. I nomi? Tra quelli più in voga da tempo (da Luis Enrique accostato al Chelsea fino al futuro di Massimiliano Allegri, in queste ore tornato nel radar dell'Arsenal) ce n'è uno considerato emergente: si tratta di una vecchia conoscenza – da giocatore – del calcio italiano, il portoghese Sergio Conceição, salito alla ribalta grazie alla vittoria del campionato lusitano alla guida dei ‘dragoni'. In carica dall'estate del 2017, in 51 gare ha raccolto una media di 2.31 punti a match: uno score lusinghiero che gli ha permesso – dopo quattro anni di egemonia assoluta del Benfica – di sovvertire ogni pronostico.

In Serie A ci tornerebbe volentieri – come ammesso in una recente intervista – e se lo farà, sarà dall'altra parte della barricata dopo aver indossato le maglie di Lazio, Parma e Inter. Juventus, biancocelesti e nerazzurri sono le società che hanno spostato l'attenzione su di lui e sui progressi fatti con il Porto al punto da essere definito ‘speciale' nel solco della tradizione di José Mourinho: ambizione, intransigenza, disciplina del lavoro, applicazione metodica degli schemi fanno parte del suo know-how e scandiscono una personalità abbastanza forte da lasciare per qualche settimana in panchina anche un'icona del calcio internazionale come Iker Casillas. Quando l'ex Real gli chiese spiegazioni lui si limitò a dire che non avrebbe fatto sconti a nessuno, nemmeno a lui se non lo avesse soddisfatto.

in foto: La carriera da allenatore di Sergio Conceiçao (fonte Transfermarkt.it)

Pure questo fa parte del racconto proposto dal quotidiano sportivo portoghese ‘A Bola' che annovera anche quali sono le diverse pretendenti del tecnico vincolato attualmente da un contratto fino al 2019. A cominciare dalla Lazio di Lotito, che vuole tenersi pronta in caso di addio a Simone Inzaghi (accostato alla Juventus in caso di partenza di Allegri), fino allo Shakhtar Donetsk, qualora Paulo Fonseca dovesse decidere di lasciare l'Ucraina e accettare una delle offerte in ballo tra cui quella del Napoli che – tramite i buoni uffici del potente manager, Jorge Mendes – lo ha individuato quale successore possibile di Maurizio Sarri.