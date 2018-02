C'è una grande incognita nel futuro prossimo della Juventus ed è legata a Gianluigi Buffon. Il numero uno della Vecchia Signora e della Nazionale italiana aveva dichiarato di volersi ritirare al termine della stagione in corso ma adesso non sembra essere più così convinto che questa sia la scelta giusta. Il portiere di Carrara vorrebbe raggiungere il record di presenze in serie A che con le gare di quest'anno non riuscirebbe ad eguagliare. La società bianconera non ha fatto sapere ancora la sua posizione ed è molto probabile che a fine anno le parti si siederanno intorno ad un tavolo per decidere il da farsi. Intanto per cautelarsi è arrivato Wojciech Szczesny, che ha dato più volte dimostrazione di essere un portiere affidabile.

In una situazione analoga potrebbe ritrovarsi il Napoli che tra i pali ha confermato Pepe Reina ma il contratto dello spagnolo è in scadenza e la sua avventura ai piedi del Vesuvio potrebbe chiudersi la prossima estate. La squadra azzurra era alla ricerca di un nuovo numero uno da affiancare al numero 25 già lo scorso anno ma non arrivò nessuno a causa dei prezzi molto alti fatti per Leno e Rulli.

Di certo non può essere un rimpiazzo per due portieri molto esperti come Buffon e Reina ma sia i bianconeri che gli azzurri hanno messo gli occhi su un classe ’99 davvero interessante, ovvero Alban Lafont del Tolosa. Questo ragazzo di 19 anni in questa stagione ha messo insieme 30 presenze tenendo per ben 12 volte la porta inviolata. Oltre alle due contendenti per lo scudetto, sulle tracce di questo portiere francese ci sono anche Arsenal e Bayern Monaco. Pare che anche la Lazio abbia fatto un sondaggio. Per il momento il ragazzo rimarrà a Tolosa, visto che il club gli ha rinnovato il contratto la scorsa estate fino al 2020, e chiunque vorrà trattare con il dovrà mettere sul piatto almeno 8 milioni di euro.

La scheda tecnica di Lafont.

Da poco maggiorenne, Lafont ha messo insieme già 50 presenze in Ligue 1 e ha battuto il record di un idolo come Landreau, facendo il suo esordio da titolare col Nantes a 17 anni e 5 mesi. Questo giovanotto ha dimostrato di avere un grande istinto e un senso della posizione davvero importante nonostante una tecnica che ha sempre lasciato un po' a desiderare. Molto bravo con i piedi e con una grandissima reattività in mezzo ai pali. Molto lo hanno ribattezzato il "Donnarumma francese" ma, a differenza del portiere del Milan, Lafont fino a 12 anni non ha mai indossato un paio di guanti e da qualche anno giocava come attaccante nell'AS Lattes, vicino Montpellier. Il cambio di ruolo è avvenuto nel 2011, quando viene schierato tra i pali del Castelmarou. Dopo due anni è arrivata la telefonata del Tolosa e il resto è storia recente.