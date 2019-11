Chi è il calciatore più forte del mondo? Nel senso letterale del termine è Adebayo Akinfenwa, 37enne attaccante del Wycombe. È soprannominato ‘la bestia' per la potenza e la muscolatura che ne fanno – almeno a Fifa 20 – il giocatore che quanto a fisicità non ha eguali nella piattaforma del popolare videogioco. Nessuno finora è riuscito superarlo in questa particolare statistica, la stessa che qualche anno fa spinse José Mourinho – quando era allenatore del Manchester United – a preservare in amichevole i suoi difensori per evitare che s'infortunassero nei contrasti con quella punta che ha un fisico da culturista, pesa oltre 100 chili e ne solleva il doppio sulla panca in palestra.

Messi batte CR7 e Neymar sale sul podio

Una ‘card' per intenditori e per appassionati poi se volete una squadra forte dal punto di vista tecnico sono altri i profili che non possono assolutamente mancare. A cominciare da Messi che vince il duello con Cristiano Ronaldo e Neymar: 94 il quoziente della Pulce, seguito da CR7 a 93 e il brasiliano a 92. L'attaccante del Psg, però, prevale in un aspetto: l'agilità (96). Dribbling, controllo palla, freddezza e tiri della distanza, passaggi corti e lunghi, visione di gioco sono qualità appannaggio del dieci blaugrana.

Un americano e un giapponese alla pari con Ronaldo

La stella portoghese eccelle in reattività, potenza del tiro ed elevazione. Una curiosità è legata proprio a quest'ultima skill: Emmanuel Sabbi (attaccante americano che gioca in Danimarca) e Tatsuya Hasegawa (trequartista giapponese del Kawasaki Frontale) hanno lo stesso quoziente dell'ex Real Madrid (95).

Accelerazione e velocità di scatto, le sorprese sono Traoré e Chala

Accelerazione e velocità di scatto, due caratteristiche che non possono mancare in una formazione che punta tutto sul contropiede e sulla capacità di ribaltare subito le sorti dell'azione. Chi sono i migliori sotto questo profilo? Nessuno batte Adama Traoré del Wolverhampton che a quota 97 è davanti anche a Mbappé e Sterling (96) con Lozano del Napoli e Douglas Costa della Juventus tra i più apprezzati (94). Chala (96), esterno sinistro ecuadoriano di 23 anni, non gioca in un top club europeo ma nel Toluca ma almeno a Fifa 20 può dirsi sullo stesso livello del francese e di Leory Sané, tra i migliori quanto all'attributo della velocità di scatto.

Kanté e Oztumer dominano a centrocampo

Per gli amanti di un centrocampo di lotta e di governo sono due i calciatori da prendere a tutti i costi: N'Golo Kanté, che prevale in resistenza (97) e intercettazioni (92), mentre Erhun Oztumer (97) del Charlton (formazione che milita in Championship, la Serie B inglese) è il mediano capace di dare equilibrio alla squadra.

Chiellini marcatore doc con van Dijk e Koulibaly

Un vecchio adagio recita che le vittorie si costruiscono anzitutto in difesa. Allora non può mancare un marcatore delle qualità di Giorgio Chiellini (94) che duella con Koulibaly, Skriniar e Virgil van Dijk, quest'ultimo tra i più forti quanto a contrasto in piedi. In scivolata, invece, Nainggolan e Sergio Ramos hanno la stessa quotazione (90). Quanto ai portieri c'è solo l'imbarazzo della scelta: il migliore in assoluto è Oblak (91, Atletico Madrid).

Pavoletti di testa e Balotelli su rigore tra gli specialisti

Andiamo coi fondamentali per l'attacco: Edinson Cavani, James Rodriguez, Marco Reus e Luis Suarez (90) eccellono nel tiro al volo; nel colpo di testa Leonardo Pavoletti (93) svetta assieme a de Jong e Dost. L'attaccante del Cagliari ha segnato 20 dei 51 gol realizzati in Serie A in elevazione. Se avete bisogno di un rigorista freddo e determinato dal dischetto il calciatore ideale è Max Kruse del Fenerbahçe (92) oppure Mario Balotelli del Brescia (91). E se volete stupire gli avversari con effetti speciali l'unico in grado di assicurarne di letali è sempre lo stesso: Ricardo Quaresma (94) con la sua trivela. Se il più forte quanto a fisicità è Akinfenwa, in aggressività prevale Ben Person (95), centrocampista del Preston North End (club della Championship inglese).