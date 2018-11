Francesco Magnanelli, 34 anni, mediano e capitano del Sassuolo. E' lui il calciatore che corre di più in Serie A considerato il rapporto tra i minuti giocati (572) e i chilometri percorsi (11.948). Un vero e proprio mastino nel cuore del centrocampo degli emiliani, rivelazione della stagione con De Zerbi in panchina. In quanti avrebbero scommesso che, dopo 12 giornate di campionato, i neroverdi sarebbero stati a ridosso della zona Europa League? In pochi… la classifica invece recita diversamente i valori espressi dal campo: settimo posto a quota 19 come la Roma ma fuori dal podio Coppa, una bella soddisfazione anche per l'allenatore che nella scorso torneo ingoiò il boccone amaro della retrocessione a Benevento. Il tecnico incassò i complimenti per il modo in cui la sua squadra stava in campo, metteva intensità e impegno nonostante la strada fosse segnata e adesso li ha capitalizzati al timone del Sassuolo. Il merito (e il segreto) è da ricercare nell'organizzazione e nella compattezza del gruppo che mescola sacrificio (Locatelli), talento (Berardi, Sensi) ed esperienza (Boateng).

Detto di Magnanelli, chi sono gli altri quattro calciatori che – come rilevato dal dato statistico pubblicato dalla Lega di Serie A – corrono di più? Al secondo posto c'è il centrocampista croato dell'Inter, Brozovic, classica pedina ‘di lotta e di governo': 11.941 km percorsi una manciata in più rispetto al milanista Lucas Biglia, costretto a fermarsi (infortunio muscolare al polpaccio) per almeno quattro mesi. A chiudere la top 5 ci sono Nicolò Barella del Cagliari (centrocampista dal rendimento cresciuto in maniera esponenziale al punto da attirare le attenzioni di mercato anche dei club europei) con 11.835 km ed Erick Pulgar del Bologna (11.811 km).