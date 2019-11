E' il giocatore del momento, Rodrygo, colui che ha tolto le castagne dal fuoco e le ha servite ancora calde a Zinedine Zidane. La sua tripletta in Champions League che ha aperto alla goleada del Real Madrid sul Galatasaray al Bernabeu ha lasciato il segno non solo nei 90 minuti di gioco ma anche nella storia della competizione. Perché il giovanissimo bomber brasiliano classe 2001 ha siglato da più giovane in assoluto tre gol in Coppa e ha infilato la doppietta più veloce di sempre.

Primo record: più veloce di Higuain

Al 4′ e al 7′ Rodrygo ha infilato la porta turca mercoledì sera, aprendo allo show delle merengues che per 90 minuti hanno dimenticato tutti i propri problemi. Una doppietta storica perché Rodrygo è diventato il più veloce calciatore ad aver siglato due reti. Ancor meglio di quanto fece Gonzalo Higuain nel 2018 con la maglia della Juventus, quando ci impiegò oltre 8 minuti a segnare i due gol al Tottenham.

Secondo record: tripletista in erba

Rodrygo però non si è accontentato della doppietta iniziale e ha chiuso i conti con il Galatasary per il 6-0 conclusivo con la terza rete personale al 92′. Un altro primato per lui grazie alla tripletta: nato a gennaio 2001, Rodrygo si inserisce così prepotentemente sul podio dei più giovani di sempre ad aver realizzato tre reti in 90 minuti. In casa merengues meglio di lui ha fatto soltanto Raul Gonzalez Blanco, icona del Real Madrid, a 18 anni e 113 giorni.

Il bimbo dei primati: in Copa Libertadores e in Liga

Rodrygo è ragazzo da primati perché questi appena arrivati non sono una novità, anzi una conferma del talento brasiliano in casa Real Madrid. Il 15 marzo del 2018 gli ci sono voluti 48′ per diventare il più giovane brasiliano a segnare nella Copa Libertadores con la maglia del Santos, mentre il 25 settembre 2019 con il goal segnato contro l'Osasuna all'esordio con la maglia del Real Madrid è diventato il terzo debuttante più giovane a segnare per i Blancos.

Quanto vale oggi Rodrygo

Il giovane brasiliano è arrivato in estate direttamente dal Santos dal quale il Real Madrid lo ha prelevato senza tanti complimenti: un investimento da 45 milioni di euro, una cifra altissima per un diciottenne tutto speranze e futuro ma che non aveva ancora dimostrato nulla sul fronte internazionale. Una scommessa che appare oggi già vinta dai Blancos con un attaccante che farà la storia del Real e che già vale il doppio di quanto è stato pagato.