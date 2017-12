Il Milan ha perso l’ottava partita in campionato, sabato scorso a San Siro si è imposta l’Atalanta. Una brutta sconfitta per i rossoneri che sono stati affossati da Bryan Cristante, che oggi è uno dei migliori centrocampisti italiani e che ha fatto tutta la trafila nel Milan, che però non ha creduto in lui e ha deciso di venderlo tre anni e mezzo fa. La vendetta è un piatto che va servito freddo e Cristante si è tolto un grosso sfizio, ma il centrocampista di Gasperini dopo il match non ha voluto gettare benzina sul fuoco dicendo: “Ho preso una strada diversa, rifarei tutto, si va avanti per arrivare al massimo”. Tanti cuori rossoneri avranno di sicuro rimpianto e non poco quel ragazzo friulano che oggi servirebbe maledettamente al Milan.

L’esordio in Champions e il gol da baby all’Atalanta.

Quando ha quattordici anni Cristante firma con il Milan, con cui esordisce in Champions League a 16 anni nel dicembre del 2011. Allegri crede in lui e lo fa esordire a 18 anni in Serie A, la partita successiva segna contro l’Atalanta, la squadra del suo destino. Al termine di quella stagione il Milan a sorpresa lo cede a titolo definitivo al Benfica, con cui gioca pochissimo, solo sette partite di campionato, in due anni. Torna in Italia male con il Palermo e il Pescara.

Cristante con Gasperini si scopre goleador.

Poi arriva l’Atalanta e con Gasperini la sua vita calcistica cambia da un giorno all’altro: 12 presenze e 3 reti nella seconda metà della scorsa stagione, 16 in questa e 6 gol (a cui si aggiungono le tre realizzate in Europa League). Oltre che al Milan, il friulano ha segnato a Napoli e Juventus.

L’Atalanta lo valuta 40 milioni.

Il futuro è suo e Gasperini può annoverarlo nell’elenco dei giocatori che ha trasformato. Non è detto però che Cristante resti a lungo con l’Atalanta. Inter e Juventus gli hanno già messo gli occhi addosso e in estate potrebbero fare una grande offerta. I nerazzurri lo valutano 40 milioni di euro, lo hanno comprato sborsandone 5. Cristante, che guadagna circa mezzo milioni a stagione, piace anche all’Atletico Madrid, chissà se il ‘Cholo’ riuscirà a bruciare la concorrenza italiana e porterà nella Liga.