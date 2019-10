Il futuro è sempre più nebuloso in casa Milan. Sia sotto l'aspetto sportivo che per quello societario. Eppure, una luce in fondo al tunnel comincia ad intravedersi: è quella del nuovo San Siro. La costruzione di un impianto di proprietà, seppur in condivisione con l'Inter, è infatti centrale nel progetto del gruppo Elliott che intende risollevare la società proprio come ha fatto Agnelli con la Juventus e, con in mano l'ok per iniziare i lavori, tornare ad ascoltare i possibili acquirenti per la vendita del club milanese.

Tra questi anche e soprattutto Bernard Arnault, proprietario del gruppo Lvmh-Louis Vuitton, che i rumors continuano ad indicare come il possibile prossimo proprietario del Milan. Come riportato da ‘Il Giorno' e rilanciato anche da Sport Mediaset, nonostante le smentite arrivate dal famoso polo mondiale del lusso, l'interesse per l'acquisizione della quote di maggioranza rossonere sarebbe vivo e nella sua fase più importante.

Il progetto di Arnault

Secondo le due testate milanesi, Bernard Arnault farebbe sul serio e avrebbe addirittura già dato mandato ad una banca di investimento londinese per recitare il ruolo di advisor nella trattativa. Il proprietario del prestigioso marchio Louis Vuitton vorrebbe infatti mettere radici nella città della moda e lasciare l'Inghilterra, dove a causa della Brexit i suoi affari potrebbero subire alcuni contraccolpi. Il progetto per rilanciare il Milan, oltre allo stadio di proprietà, prevederebbe inoltre il suggestivo ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.

Offerta da 600 milioni, Singer chiede oltre 1 miliardo

Di fronte a questo presunto interesse, Gordon Singer aspetta senza particolare fretta. Il numero uno rossonero ha sì l'obiettivo di vendere ma prima vuol ridare lustro alla squadra e chiudere il discorso relativo al nuovo San Siro. Le ultime indiscrezioni parlano di un primo presunto ‘no, grazie' di fronte ad un'offerta per il Milan di 600 milioni arrivata da Daniel Kretinsky, proprietario dello Sparta Praga. Il valore del club, secondo Singer, sarebbe infatti di un miliardo e 200 milioni di euro: una cifra che include gli investimenti già fatti e che Bernard Arnault sarebbe disposto a prendere in considerazione.