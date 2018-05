Forse non sarà mai un campione affermato, è presto ancora per dirlo, eppure Bali Mumba potrebbe diventarlo un giorno. Adesso no, gioca nel Sunderland, retrocesso da due anni consecutivamente dalla Premier alla Football League One e ha soli 16 anni. Ma per il suo talento e la sua presenza in campo è stato eletto da club e compagni come nuovo capitano.

Così, è diventato il giocatore più giovane in assoluto nella storia della società a indossare la prestigiosa fascia che caratterizza il calciatore più importante, di personalità e carisma, riconosciuto da tutti, avversari compresi. Il tutto è avvenuto nei minuti finali della partita giocata dal Sunderland contro i Wolves nell'ultima sfida di Championship.

La fascia da capitano. Una gara inutile ai fini della classifica perché il Sunderland era già matematicamente retrocesso ma resterà comunque indelebile nella storia della società e soprattutto del giovanissimo calciatore: all'87', il capitano John O'Sgea, 37 anni, è stato sostituito e prima di abbandonare il campo ha consegnato la fascia proprio a Mumba. Una manciata di minuti, ma un significato enorme.

Record di precocità. Di certo è un record per il club inglese ma forse lo è anche a livello internazionale. Nei campionati europei più importanti c'è un precedente simile, quello di Sakho al Psg che vestì i panni da capitano a 17 anni e mesi. Comunque, dopo Mumba. Che ancora di strada ne deve fare e molta e dovrà provare a far risalire il Sunderland di categoria già dalla prossima stagione.

"Non mi aspettavo di poter arrivare così preso in prima squadra e di poter avere questa opportunità. È stato tutto così veloce, è stata una benedizione per me e provo tanta gratitudine".

L'anno incredibile. Per il sedicenne è stato un anno comunque incredibile: nel 2018 prima ha debuttato negli Under 18 del Sunderland, poi nell'Under 23, poi in prima squadra e adesso ha anche indossato la fascia di capitano. Se non è una consacrazione di un nuovo talento emergente, poco ci manca.