Corre di meno ma quando prende palla, s'accende e scatta allora diventa devastante. Chi è il calciatore che può bruciare la partita con una fiammata di pura classe? Non è (solo) Cristiano Ronaldo – autore delle rovesciata che ha schiantato la Juventus ed è entrata nella storia del calcio internazionale – ma il suo alter ego quanto a Palloni d'Oro conquistati (5), Lionel Messi. Contro la Roma, però, tanta malìa e altrettanta magia non si sono viste, complice anche una buona prestazione da parte della squadra capitolina che è stata sì battuta ma il 4-1 (2 autogol) è un risultato eccessivamente penalizzante rispetto a quanto espresso. Anzi, mercoledì sera come in altre occasioni di questa edizione della Champions la Pulce ha dato l'impressione di ‘camminare' più che essere pronta a lanciare l'assalto alla sua maniera: tocchi rapidi, velocità dribbling secco e difesa che va a farsi benedire.

Thomas Müller ‘maratoneta'. Sei reti e 2 assist fanno parte dello score accumulato finora in Coppa ma c'è un dato – quello messo in risalto dal giornale svizzero Neue Zürcher Zeitung – che piazza il dieci blaugrana in coda a una graduatoria che calcola quanto metri al minuto percorrono alcuni dei calciatori più importanti. In media l'argentino percorre 89.9 metri ogni sessanta secondi, pochi rispetto a Müller del Bayern Monaco, leader della speciale graduatoria con 124.8 metri corsi al minuto. Un moto perpetuo nella manovra dei bavaresi e della nazionale tedesca che precede altri due attaccanti ‘todocampisti': al secondo posto c'è Kane del Tottenham (117.5 metri ogni 60″) mentre è Cavani del Psg (116 ogni 60″) che chiude il podio.

L'evoluzione di CR7. Neymar, Aguero e Benzema si tengono sullo stesso livello (112/111 metri al minuto) a testimonianza anche di come interpretino abitualmente il loro ruolo di centravanti. Più ‘statici' ma non per questo meno efficaci. Lewandowski, Mbappé, Cristiano Ronaldo (101.9 metri ogni 60″, che negli ultimi tempi ha trasformato il proprio ruolo), Aubameyang e Lukaku veri e propri ‘numeri nove' d'area di rigore.

La Top 10 dei calciatori che corrono di più in Champions

Quanti metri al minuto percorrono i calciatori protagonisti delle gare di Champions League? In base al calcolo statistico effettuato in cima alla classifica c'è il tedesco del Bayern Monaco, Müller. In coda alla graduatoria c'è Messi ma un altro calciatore ha fatto peggio di lui: si tratta del 23enne difensore ivoriano del Manchester United, Eric Bailly, che in 8 gare (fino all'eliminazione per mano del Siviglia) ha corso per 88.2 metri al minuto.

1. Muller (Bayern Monaco) 124.8

2. Kane (Tottenham) 117.5

3. Cavani (Psg) 116

4. Neymar (Psg) 112.2

5. Aguero (Man. City) 112.1

6. Benzema (Real Madrid) 111

7. Lewandowski (Bayern Monaco) 109.6

8. Mbappe (Psg) 107

9. Ronaldo (Real Madrid) 101.9

10. E. Aubameyang (Bor. Dortmund) 100.8

11. Lukaku (Man. United) 99.6

12. Messi (Barcellona) 89.9