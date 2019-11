Mentre in Italia, in Spagna e in altri paesi le calciatrici chiedono di poter essere trattate da professioniste e non da dilettanti, in Inghilterra c'è una società che ha appena stipulato un contratto da record a Samantha Kerr: ventiseienne attaccante della nazionale australiana. Come rivelato dall'Herald Sun, il Chelsea ha infatti ingaggiato la giocatrice dei Chicago Red Star facendole firmare un accordo da 600 mila dollari d'ingaggio e un totale di 2 milioni, bonus compresi.

Grazie al contratto stipulato con la società di Abramovich, con i suoi 545 mila euro Samantha Kerr è così diventata la giocatrice più pagata della storia del calcio femminile davanti ad Ada Hegerberg, attaccante del Lione e Pallone d'Oro in carica, che guadagna 400 mila euro a stagione, e la centrocampista Amadine Henry, anche lei in forza all'OL, che ogni anno incassa 360 mila euro.

Il nuovo bomber dei Blues

La scelta di vita di Samantha Kerr arriva tra l'altro a pochi giorni dallo storico accordo raggiunto in Australia, dove le ragazze che giocano nella nazionale australiana sono riuscite a trovare l'intesa con la Federazione a ad ottenere il medesimo trattamento economico riservato, fino ad ora, soltanto ai colleghi maschi. Con la maglia delle ‘Matildas', la Kerr ha lasciato un segno indelebile grazie ai suoi 38 gol in 83 partite: reti che ha segnato a ripetizione anche con i Chicago Red Star (34 in 40 presenze).

Nata nel 1996 a Freemantle e condizionata nella sua carriera da alcuni infortuni gravi alle ginocchia, la giocatrice australiana è dunque pronta a vestire la maglia del Chelsea e a fare il suo debutto nella FA Women's Super League: campionato vinto l'anno scorso dall'Arsenal e quest'anno comandato attualmente proprio dalla formazione Blues. "Sono arrivata a Londra per dare il meglio di me e per far vincere la squadra – ha dichiarato Samantha Kerr ai media – Il Chelsea ha costruito qualcosa di speciale nel corso degli anni e ora voglio farne parte e sollevare alcuni trofei".