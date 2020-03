Dopo la sconfitta in casa del Watford è arrivato il secondo stop consecutivo per il Liverpool di Jurgen Klopp. La squadra campione d'Europa e del mondo in carica, che fino a sabato scorso era imbattuta in Inghilterra, perde per la seconda partita di fila e questa volta la sconfitta vale l'eliminazione dalla FA Cup: i Reds escono battuti dal confronto di Stamford Bridge contro il Chelsea per 2-0 e devono dire addio al trofeo più longevo del mondo.

I Blues di Frank Lampard hanno disputato una grande partita e grazie alle reti, una per tempo, di Willian e Barkley hanno conquistato i quarti di finale della competizione a cui gli inglesi tengono di più. Il club londinese si è portato il vantaggio con l'esterno offensivo brasiliano al 13′: il numero 10 ha raccolto un errore in disimpegno di Fabinho e ha calciato verso la porta e Adrian ci ha messo del suo con un intervento a dir poco goffo.

Il Chelsea ha trovato il gol del raddoppio con Ross Barkley al minuto 64, quando l'ex centrocampista dell'Everton ha condotto la palla per diversi metri in ripartenza e arrivato al limite ha sganciato un destro forte e preciso sul quale il portiere del Liverpool nulla ha potuto. La squadra di Lampard ha legittimato il vantaggio con una buona gestione, una grande occasione sciupata da Pedro e due traverse colpite da Mount e Giroud, in questo caso Adrian ha compiuto una grande parata mandando la palla sulla trasversale. Non sono bastati gli ingressi di Firmino e Salah a dare la sveglia al Liverpool e per la seconda gara di fila i Reds non trovano la via del gol.

Il Newcastle va ai quarti: battuto il West Bromwich

Nelle altre gare della serata il Newcastle ha vinto in casa del West Bromwich Albion mentre lo Sheffield United ha vinto in casa del Reading. I Magpies hanno strappato il passaggio del turno grazie al 3-1 in trasferta: la doppietta di Miguel Almiron e alla rete dell'ex interista Valentino Lazaro hanno reso vana la rete nel finale di Phillips. Mentre al Madejski Stadium un gol di Billy Sharp al 105′ ha permesso alla squadra di Chris Wilder di avere la meglio sui padroni di casa: nei tempi regolamentari l'ex Inter e Benevento George Pușcaș aveva pareggiato il vantaggio di David McGoldrick ma non è bastato ai Royals per imporsi.