Dopo aver vinto il titolo al primo tentativo, le strade di Antonio Conte e del Chelsea sono destinate a dividersi. La separazione tra il tecnico italiano e il patron del club londinese, Roman Abramovich, è ormai un dato di fatto e anche i tabloid inglesi ne hanno dato risalto nelle ultime ore, dopo il pareggio casalingo con il West Ham che ha allontanato i campioni d'Inghilterra dal quarto posto che vale la Champions League. Chi sperava in un esonero immediato, dovrà però portare pazienza.

Secondo la stampa britannica, mandar via subito il tecnico comporterebbe infatti un esborso economico troppo grande anche per il magnate russo alla guida della società. Come ha scritto il "Daily Mail", nonostante l'esonero non sia fantascienza, Abramovich potrebbe così aspettare fino a fine stagione e cercare una separazione consensuale molto più vantaggiosa dal punto di vista economico.

Allegri e Sarri alla finestra

Sotto contratto fino al 2019 e con un ingaggio di 9 milioni di sterline a stagione (circa 10.3 milioni di euro), Antonio Conte pare dunque destinato a rimanere al suo posto fino al prossimo giugno. Dalle parti di Stamford Bridge c'è infatti ancora da provare a conquistare la FA Cup, ultimo traguardo disponibile per i londinesi per il quale sono rimaste in lizza anche United, Tottenham e Southampton: squadra che i Blues affronteranno nella semifinale del prossimo 22 aprile.

L'ormai certo divorzio dal manager salentino, ha ovviamente dato fiato ai rumors sul nome del suo possibile successore. Mentre Conte potrebbe anche tornare in Italia, o al massimo trasferirsi a Parigi (dove il Psg è pronto a fargli ponti d'oro), uno tra Massimiliano Allegri o Maurizio Sarri potrebbe anche prendere il suo posto a Londra. I due tecnici di Juventus e Napoli, che si stanno giocando lo Scudetto in Serie A, sarebbero infatti i due nomi in pole position insieme al tedesco Thomas Tuchel.