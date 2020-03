Il ritorno allo Stamford Bridge si è rivelato assai amaro per Carlo Ancelotti. Il suo Everton è stato sconfitto con un perentorio 4-0 dal Chelsea, formazione che il mister emiliano ha guidato dal 2009 al 2011 vincendo Premier e FA Cup. Per l'ex allenatore del Napoli si tratta della battuta d'arresto più pesante rimediata in campionato in carriera, pari solo a quella contro l'Atletico Madrid quando guidava il Real nel 2015

L'Everton di Ancelotti travolto 4-0 dal Chelsea

Tra Chelsea e Everton non c'è stata praticamente partita. I Toffes guidati di Carlo Ancelotti sono stati travolti con un perentorio 4-0 dai Blues allenati dall'ex pupillo di Carletto Frank Lampard. I padroni di casa hanno archiviato la pratica con due gol per tempo: nella prima frazione sono arrivate le reti di Mount e Pedro, e nella ripresa a chiudere i conti ci hanno pensato Willian e Giroud. Un successo che fa volare la formazione londinese a quota 48 punti, saldamente al quarto posto a meno due dal Leicester che però dovrà recuperare una partita. Perde terreno invece l'Everton che nelle ultime tre partite ha collezionato un solo punto. Un momento dunque non particolarmente positivo per Ancelotti che ha vissuto un pomeriggio dolceamaro allo Stamford, tra i ricordi del passato e la delusione del presente.

Sconfitta da record per Carlo Ancelotti in Chelsea-Everton

Quella contro il Chelsea è una sconfitta da record per Ancelotti che non è abituato a ko così pesanti. Come evidenziato dai dati di Optajoe, quella contro i Blues è la battuta d'arresto più pesante della carriera in campionato per il manager italiano. Solo in un'altra occasione del passato infatti Ancelotti ha perso 4-0: bisogna andare a ritroso ai tempi della sua avventura al Real Madrid, nel 2015, quando incassò il poker dai cugini dell'Atletic