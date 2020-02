Pedro Rodriguez, detto anche ‘Pedrito', da oltre un decennio è uno dei migliori esterni offensivi al mondo, in questa stagione però non sta brillando, e pure nel Chelsea ricopre un ruolo importante perché è un titolare ed è pure una delle chiocce, di una squadra molto giovane (piena di talenti). Nel corso del mercato di gennaio si era parlato anche di una sua cessione, ma il catalano è rimasto. L'annata personale continua a essere complicata, perché il giocatore ‘ha fatto arrabbiare' i tifosi dei Blues.

Pedro va a una festa e i tifosi del Chelsea si arrabbiano

Sabato scorso si è giocata la partita tra Leicester e Chelsea, terminata 2-2. Un pari negativo per la squadra di Lampard che ora sente il fiato sul collo del Tottenham di Mourinho. Quando il match è finito, Pedro si è imbarcato su un aereo privato ed è volato a Barcellona e in quella stessa sera con alcuni amici ha partecipato a una festa in un locale, le foto di quella serata sono sbucate e il ‘Sun' ha raccontato la nottata di Pedro, avvalendosi di alcuni testimoni che hanno raccontato di qualche drink di troppo e soprattutto avrebbero detto che il giocatore dei Blues avrebbe fatto le ore piccole. E i sui social i fan più accaniti del Chelsea si sono scagliati contro Pedro.

Il racconto della festa di Pedro

Il tabloid inglese dopo aver ottenuto le foto da un paparazzo ha ascoltato alcuni testimoni e in particolare una fonte che ha riferito che Pedro è arrivato con alcuni amici, e quando il gruppetto è andato via la notte era quasi finita, e il conto, che pare sia stato prodotto da molte bevande alcoliche, sia stato di circa 4000 euro: “Pedro aveva un gran sorriso sul viso per tutta la notte. Ad un certo punto stava ballando con una bella bionda che lo abbracciava con un drink in mano. Pochi secondi dopo, ha sollevato la camicia per qualche motivo ed ha mostrato l’addome e le sue mutande. Ha anche trascorso del tempo a parlare con una bruna al bar. Lui e i suoi amici si trovavano in un’area VIP lontana dalla pista da ballo, ma hanno suscitato scalpore”. Non felicissimi i tifosi del Chelsea".