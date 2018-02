Forse la resa è stata dichiarata: Antonio Conte sembra stanco delle tante e ripetute critiche nei suoi confronti da quando è sulla panchina del Chelsea. Mai ha saputo costruire intorno a sè un muro di fiducia incondizionata, nemmeno con il successo in Premier League al debutto in Inghilterra. C'è sempre stata una nota fuori spartito che ha rovinato tutto e ora che le cose non vanno come si vorrebbe, la pressione è aumentata.

Critiche costanti, nessuna gratitudine.

Una situazione complicata anche per un allenatore che ha già dimostrato di saper guardare avanti non curandosi di altri. Ma che ha anche un pragmatismo tale da poter valutare con tranquillità cosa stia accadendo attorno ai Blues che quest'anno non hanno mai ingranato con continuità di risultati. Prendendosi puntualmente la critica dell'opinione pubblica inglese che storicamente guarda malissimo tecnici stranieri.

Sconfitta e zero mercato: Conte non ci sta.

In ultimo, a complicare tutto è arrivata la sconfitta casalinga per 3-0 con il Bournemouth, subito a ridosso alle tensioni per un mercato di riparazione che non e' andato come si sperava. Conte aveva dato alcuni nomi precisi, tra cui Edin Dzeko, ma alla fine non se ne è fatto nulla, lasciando la squadra in pratica così com'è.

Pronto a lasciare se Abramovich vuole.

Non e' un momento facile per Antonio Conte, ma il tecnico del Chelsea sembra sereno con se stesso e ieri sera, al termine del ko di Stamford Bridge che ha fatto gridare allo scandalo, ha risposto alle domande dei giornalisti sulle voci in merito a un possibile divorzio anticipato con il club di Abramovich senza ulteriori polemiche