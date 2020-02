Chelsea-Bayern Monaco è una delle otto partite degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020. Il calcio d'inizio della partita è previsto per le ore 21 allo stadio Stamford Bridge. Chelsea-Bayern è una sfida che ha i tre quarti di nobiltà. Perché questa è stata la finale di Champions del 2011/2012, una partita indimenticabile che i londinesi vinsero ai calci di rigore, sfida disputata in casa del Bayern che si trovò davanti un Petr Cech in formato deluxe. Le due squadre vivono un periodo e una stagione completamente diversa. Il Chelsea non ha potuto fare mercato, ha scelto Lampard e puntato su tanti giovani, in Premier League è al quarto posto, mentre nel girone di Champions ha chiuso al secondo posto e per questo affronta una delle otto squadre che ha terminato al primo posto. Il Bayern Monaco, che ha cambiato allenatore ancora una volta a metà stagione, nonostante tantissimi infortunati è riuscito a tornare al comando della Bundesliga, che quest'anno è molto più equilibrata rispetto al passato. E va da sé che la Champions è, come sempre, il grande obiettivo stagionale del Bayern. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky.

Dove vedere Chelsea-Bayern Monaco in tv

Chelsea-Bayern non sarà visibile in chiaro e sarà trasmessa in diretta tv solo da Sky, che detiene i diritti televisivi di tutte le partite della Champions League. Nella serata di Napoli-Barcellona sarà dedicato grande spazio a Chelsea-Bayern che sarà mandata in onda sui canali 253 (Sky Calcio) e 205 (Sky Sport Arena). La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan. Prima e dopo la partita ci sarà lo studio condotto da Ilaria D'Amico.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Chelsea e Bayern Monaco

Chelsea-Bayern Monaco si potrà seguire anche in diretta streaming con l'app di Sky Go. Essendo questa un'esclusiva di Sky solo tramite quell'applicazione si potrà seguire l'incontro tra le squadre di Lampard e Flick. L'app di SkyGo è disponibile sia per smartphone che per tablet e notebook, ed è utilizzabile anche su Pc. Chelsea-Bayern visibile in streaming anche tramite Now Tv. Per accedere alla visione gratuita dell'incontro servirà soltanto una connessione internet attiva.