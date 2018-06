Le fatiche di una stagione lunga e logorante sono oramai un ricordo per i giocatori che stanno approfittando delle vacanze in queste settimane. Lontano dai riflettori, dalle voci di calciomercato, dallo stress da prestazione, in attesa di ritornare carichi e motivati per una nuova stagione, possibilmente da protagonisti. Tra i tanti giocatori che si stanno godendo le meritate vacanze in posti esotici, c'è anche Oliver Kragl.

Il centrocampista del Foggia, in prestito dal Crotone se la sta godendo con la propria fidanzata Alessia Macari, alle Maldive. Una vacanza esotica, tra spiagge bianche e mari blu, senza le pressioni di stampa e tifosi. Che però non si perdono un attimo del periodo di riposo che quotidianamente viene riportato dai due fidanzati sui vari account sociale, soprattutto Instagram dove non manca giorno che non venga pubblicata una foto.

Vacanze da sogno, social. Alessia Macari in spiaggia, distesa tra la sabbia, Oliver Kragl in costume che fa bello sfoggio di un fisico perfetto in mezzo al mare. E poi ancora, drink, abbracci e baci: tutti sanno perfettamente cosa accade minuto dopo minuto, con commenti per lo più divertiti e divertenti. Ma tra i tanti curiosi che si divertono a rispondere e a scrivere a Oliver e ad Alessia, non è sfuggito un commento ‘particolare' su una fotografia.

Il commento piccante. La show girl si è fatta immortalare in questo paradiso esotico facendosi ritrarre il ‘lato B' in uno scatto che ha avuto migliaia di consensi popolari e anche il giocatore del Foggia, suo compagno, non ha potuto fare a meno di commentare il panorama, non solo di sabbia e mare.

Futuro al Foggia. Sul fronte mercato, il futuro di Kragl dovrebbe essere tranquillo senza riservare grandi sorprese. Il centrocampista del Foggia dovrebbe essere riscattato e sul tavolo rossonero dovrebbe essere pronto un triennale da fargli firmare. Il calciatore però potrebbe non restare nel club rossonero a causa delle richieste provenienti dalla Serie A, anche se al momento non è arrivata alcuna proposta concreta.