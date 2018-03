Tutti contro tutti senza alcuna limitazione prevista dal regolamento come accaduto fino agli ottavi di finale. Cosa significa? Che dal sorteggio dei quarti di Champions League a Nyon c'è una possibilità su sette per ogni squadra di incontrare gli altri club rimasti in corsa, compreso il rischio del derby italiano tra Juventus e Roma. A differenza di quanto accaduto finora, quindi, è più verosimile fare riferimento a un elenco di probabilità che ogni squadra ha di qualificarsi fino a giungere alla finale di Kiev. A tracciare un quadro del genere è stato il sito specializzato Fivethirtyeight che ha tenuto conto di una serie di parametri relativi al trend di rendimento delle otto formazioni.

In base a questo calcolo statistico la Juventus ha il 53% di possibilità di accedere alla semifinale, ma solo il 12% di probabilità di alzare il Trofeo (meno di Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid). La Roma invece ha il 27% di probabilità di superare lo scoglio dei quarti e una percentuale bassissima (2%) di possibilità di vincere la Champions (poco più del Siviglia, le cui chance sono quasi nulle).

Barcellona e Bayern Monaco invece vengono considerate le candidate maggiori alla vittoria della Coppa: 25% è la percentuale per i blaugrana, 20% per i tedeschi. Manchester City e Real Madrid partono in seconda fila davanti al Liverpool. Potrebbe essere questa la griglia di ‘pericolo' del sorteggio dei quarti di Champions: le due regine del calcio spagnolo, Real e Barça, rappresentano, il vero pericolo da evitare per Allegri e Di Francesco. Non fosse altro per lo strapotere fisico e tecnico messo in mostra nella sfide contro Paris Saint-Germain e Chelsea con i ‘soliti' Cristiano Ronaldo e Messi mattatori degli incontri. Occhio agli inglesi di Guardiola che dall'altra parte della Manica ha portato un'idea di calcio differente.